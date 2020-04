Ainakin 44 jihadistikytköksistä epäiltyä löytyi kuolleena tshadilaisesta vankilasta – syyksi epäillään myrkytystä

Keski-Afrikassa sijaitsevassa Tshadissa ainakin 44 jihadistikytköksistä epäiltyä vankia on löytynyt kuolleena vankilasta maan pääkaupungissa N’Djamenassa. Vankien epäillään kuuluneen jihadistiseen äärijärjestö Boko Haramiin.

Tshadin johtavan syyttäjän mukaan kuolinsyyksi epäillään myrkytystä. Torstaina kuolleista vangeista 40:n ruumiit on jo haudattu, mutta neljälle on tehty ruumiinavaus kuolinsyyn selvittämiseksi.

Ruumiinavauksissa löytyi jälkiä tappavasta aineesta, joka oli aiheuttanut osalle uhreista sydänkohtauksen ja toisille tukehtumiskuoleman, johtava syyttäjä Youssouf Tom kertoi kansallisen tv-kanavan haastattelussa.

Tomin mukaan tutkimukset tarkkojen kuolinsyiden selvittämiseksi jatkuvat.

Tshadin asevoimien joukot ottivat kiinni lähes 60 Boko Haramin jäseniksi epäiltyä ihmistä maaliskuun lopulla alkaneessa operaatiossa Tshadjärven alueella. Nyt kuolleet vangit kuuluivat tähän joukkoon.

Johtavan syyttäjän mukaan kiinniotetut olivat vankilassa pääkaupungissa tutkintaa varten. Heitä odotti oikeudenkäynti.

Syytöksiä kaltoinkohtelusta

Uutistoimisto AFP:n haastatteleman turvallisuuslähteen mukaan 58 vankia oli sijoitettu samaan selliin. He eivät olleet lähteen mukaan saaneet ruokaa tai juomaa ainakaan kahteen päivään. Samalla tavalla vankien oloja kuvaili uutistoimistolle paikallisen ihmisoikeusjärjestön CTDDH:n edustaja Mahamat Nour Ahmed Ibedou.

Tshadin oikeusministeri Djimet Arabi kiisti syytöksen vankien kaltoinkohtelusta. Hänen mukaansa myrkyllistä ainetta löydettiin vankien vatsoista. Oikeusministerin mukaan kyse on saattanut olla esimerkiksi yhdessä suunnitellusta itsemurhasta.

– Etsimme yhä vastauksia, hän sanoi AFP:lle.

Yksi vangeista on oikeusministerin mukaan toipunut sairaalahoidossa. Muut sellissä olleet 13 ihmistä voivat ministerin mukaan ”oikein hyvin”.

Boko Haramin kapina jatkunut yli kymmenen vuotta

Aiemmin maaliskuussa Boko Haram iski Tshadin asevoimia vastaan ja tappoi lähes sata sotilasta. Asevoimien edustajan mukaan iskua seuranneessa ja huhtikuulle kestäneessä operaatiossa kuoli yli tuhat jihadistitaistelijaa. Asevoimien sotilaita kuoli yli 50.

Äärijärjestö Boko Haram käynnisti aseellisen kapinansa Nigerian hallitusta vastaan vuonna 2009 ja levitti konfliktin pian myös naapurimaiden puolelle. YK:n mukaan järjestö on tappanut ainakin 36 000 ihmistä ja ajanut kodeistaan lähes kaksi miljoonaa ihmistä Koillis-Nigeriassa.

STT

Kuvat: