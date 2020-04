Ålands Postin toimitusjohtaja ja talousjohtaja jatkavat tehtävissään rikossyytteistä huolimatta

Laajassa salakuljetusjutussa rikossyytteitä saaneet Ahvenanmaan postin toimitusjohtaja ja talousjohtaja jatkavat toistaiseksi tehtävissään normaalisti, yhtiön hallituksen puheenjohtaja kertoi keskiviikkona.

Ålands Post tiedotti tiistaina, että toimitusjohtaja Henrik Lundbergia ja talousjohtajaa, toimitusjohtajan sijaista Johan Sundblomia vastaan on nostettu syytteitä. Heidän lisäkseen syytteessä on kolme muuta Ålands Postin työntekijää sekä yksi yhtiön entinen työntekijä.

Syyttäjän mukaan kaikkia kuutta epäillään salakuljetuksesta, törkeästä veropetoksesta ja törkeästä dopingrikoksesta Ahvenanmaalla vuosina 2016-2017. Kaikki epäillyt ovat kiistäneet syyllisyytensä.

Syytetyt eivät kommentoi

Ålands Postista kerrottiin STT:lle keskiviikkona, etteivät Lundberg ja Sundblom ole tavoitettavissa kommentoimaan syytteitään. STT tavoitti yhtiön hallituksen puheenjohtajan Nils Lammen joka kertoi, että molemmat jatkavat tehtävissään oikeusprosessista huolimatta.

– Meillä ei ole mitään syytä poistaa (Lundbergia tai Sundblomia) tehtävästään, ei ollenkaan, Lampi sanoi.

Rikossyytteitä Lampi kummastelee. Hän uskoo, että kyse on yhtiössä ”operatiivisella tasolla” tehdystä virheestä.

– Tässä on operatiivisella tasolla joku ihminen tehnyt jotain väärin. Minun mielestäni kyseessä on väärinkäsitys, Lampi sanoi STT:lle.

Tulli: Rikoshyöty yli kaksi miljoonaa euroa

Syytteissä on kyse tapauksesta, jossa Kanaalisaarille rekisteröity yritys osti Yhdysvalloista satojatuhansia lääkkeiksi ja dopingaineiksi luokiteltuja tabletteja. Yrityksellä oli sopimus Ahvenanmaan postin kanssa tuotteiden vastaanottamisesta, varastoinnista ja edelleen lähettämisestä kuluttajille.

Åland Postin epäillään antaneen Tullille vääriä tietoja tuotteista ja näin mahdollistaneen sääntöjen vastaisen tuonnin ja viennin. Syytteen mukaan syytetyt ovat Ahvenanmaan postin puolesta laittomasti, ilman säädettyjä lupia, tuoneet maahan lääkkeitä ja dopingaineita sekä luovuttaneet tavarat vapaaseen kulutukseen EU:n alueella.

Tulli kertoi aiemmin, että maahan oli tuotu yli 770 000 lääketablettia ja noin 200 000 dopingtablettia. Merkittävä osa tableteista päätyi verkkokaupan kautta kuluttajille Suomeen ja muihin EU-maihin. Tulli arvioi aiemmin rikoshyödyksi noin 2,2 miljoonaa euroa.

Epäilyt koskevat myös ravintolisien ja rehutuotteiden maahantuontia ilman säädettyjä ilmoituksia valvoville viranomaisille. Tullille annetut väärät tiedot ovat syyttäjien mukaan myös johtaneet vääriin tullimaksuihin ja maahantuontiin liittyviin arvonlisäveroihin.

STT

