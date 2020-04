Algeria kielsi ”kansallista yhtenäisyyttä uhkaavat” uutiset

Algeriassa on päätetty kriminalisoida sellaiset uutiset, joiden katsotaan olevan haitaksi yleiselle järjestykselle, valtion turvallisuudelle tai kansalliselle yhtenäisyydelle.

Pohjois-Afrikassa sijaitsevassa Algeriassa on viime kuukausina rajoitettu voimakkaasti opposition ja median toimintaan.

Päätös ”haitallisten” uutisten kieltämisestä hyväksyttiin keskiviikkona maan koronavirusrajoitusten vuoksi harvalukuisessa parlamentissa. Lakia vastustivat tuoreeltaan esimerkiksi sananvapausaktivistit.

Samaan aikaan hyväksyttiin myös toinen laki, joka tekee rangaistavaksi syrjinnän ja vihapuheen, Algerian valtiollinen tv-kanava kertoi.

Kansainvälisen Toimittajat ilman rajoja -järjestön (RSF) tällä viikolla julkaisemassa lehdistönvapausindeksissä Algeria oli sijalla 146. Indeksi mittaa lehdistönvapautta 180 maassa ja alueella. Suomi oli listauksessa sijalla kaksi.

Protesteista luovuttiin viruksen takia

Poliittisia uudistuksia vaativat mielenosoitukset ovat jatkuneet Algeriassa jo yli vuoden. Viime vuoden helmikuussa alkaneet protestit johtivat melko nopeasti entisen presidentin Abdelaziz Bouteflikan eroon, mutta vaateet merkittävistä uudistuksista ovat jatkuneet myös sen jälkeen.

Maaliskuussa mielenosoittajat lopettivat vapaaehtoisesti jokaperjantaiset protestinsa hillitäkseen koronaviruksen leviämistä.

Noin 43 miljoonan asukkaan Algeriassa on toistaiseksi vahvistettu vähän yli 2 900 koronavirustartuntaa. Kuolleita on noin 400. Kuolinluku on Afrikan maiden suurimpia.

Maailman koronavirustilannetta seuraavan Worldometer-sivuston mukaan miljoonaa asukasta kohden Algeriassa on viruksen seurauksena kuollut 9 ihmistä. Suomessa vastaava luku oli torstaiaamuna 27.

Testauskapasiteetti on monissa Afrikan maissa rajallinen, joten todellinen tartuntatilanne voi poiketa virallisista luvuista paljonkin.

