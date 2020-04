Alhon perhe vinkkaa viettämään korona-arkea ulkona – ohjelmanumerona voi olla vaikka hyönteishotellien tekeminen

Kiskon Kavastossa, 6-vuotiaan Ilmari Alhon ja 3-vuotiaan Venla Alhon kotipihalla, kasvaa mahtava kiipeilypuu. Käkkyräisen männyn oksistossa vietetään nyt joka päivä monta hauskaa hetkeä, kun koronapandemia pitää perheen kotona.

– Äitiä kyllä aluksi hirvitti, mutta ihan hyvin he ovat tuolla pysyneet, perheen äiti Jenni Alho naurahtaa.

– Katso, mistä mä tulen alas! Venla huutaa ja näyttää, miten taitavasti hän osaa laskeutua.

Venla ja Ilmari ovat olleet maaliskuun puolivälistä lähtien poissa päiväkodista. Siitä asti, kun hallitus suositti, että päiväkotilapset hoidettaisiin nyt kotona, jos siihen on mahdollisuus.

– Meidän töitämme ei pysty tekemään etänä, mutta asia oli muuten järjestettävissä, koska minä teen osa-aikatyötä. Olen kahtena päivänä viikossa töissä läheisellä hevostallilla ja muina päivinä olen kotona lasten kanssa. Mies on sähköalan yrittäjä, ja hän on niinä päivinä kotona, kun minä olen töissä, Alho kertoo.

Lapsiperheiden kodeissa tunnelma on nyt tiivis.

– Ekat kaksi viikkoa olivat härdelliä, kun totuttelimme siihen, että kaikki ovat kotona, Jenni Alho kertoo.

Kun koronarajoitukset tulivat voimaan, äiti alkoi vastata yksin kauppareissuista. Hän tilaa ostokset kerran viikossa kaupasta valmiiksi ja käy hakemassa ne Salosta. Lapsia hän ei nyt kauppaan vie, sillä Ilmari-pojalla on ykköstyypin diabetes.

– Hän on riskiryhmässä, ja yritän suojella häntä. Kavereita ei olla nähty nyt edes ulkona, Jenni Alho toteaa.

Ilmari ja Venla myöntävät, että päiväkotikavereita on ikävä. Mutta toisaalta he myös ymmärtävät, miksi kavereita ei voi nähdä. Koronavirus on tuttu sana lapsillekin.

– Pitää ainakin pestä kädet, Venla tietää.

Tavallisesti lapset viettävät aikaa myös mamman ja papan luona, mutta nyt isovanhempien hoidossa ei ole voitu olla.

– Mamma ei ole vielä yli 70-vuotias, mutta pappa on, ja pidämme siitä kiinni. Isovanhempien kanssa on puhuttu WhatsAppissa videopuheluja ja soitettu tavallisia puheluja kaiuttimen kautta. Muutaman kerran olemme myös nähneet toisiamme ulkona, Jenni Alho kertoo.

Jenni Alho toteaa, että kunnollista varhaiskasvatusta lasten arki ei nyt sisällä, mutta päivät kuitenkin kuluvat melko hyvin.

– Jos koronan oli pakko tulla, tämä oli sille hyvä aika, koska nyt voi olla ulkona.

Päivä alkaa aamukuudelta, kun isä Arto Alho nousee ylös, ja puoli seitsemältä heräävät jo muutkin. Ensin katsotaan telkkarista Pikku Kakkonen, ja sitten syödään aamupala. Sen jälkeen lähdetään yleensä ulos.

– Mutta emme me stressaa aikatauluista. Jos lapsilla on sisällä leikki kesken, emme me väkisin lähde heti ulos. Mutta jos olemme sisällä koko aamupäivän, niin vauhti kyllä yleensä kiihtyy lounasta kohti, äiti toteaa.

Alhojen koti on maalla, jossa vanha pihapiiri tarjoaa paljon leikkipaikkoja. Sisarukset keksivät siis yleensä tekemistä ilman, että sitä pitää heille erikseen osoittaa.

Usein äiti ja lapset lähtevät yhdessä retkelle lähimetsään.

– Eväsretket ovat nyt pop. Eikä retkelle tarvitse lähteä kotipihasta kauas. Riittää kun menee johonkin läheiselle kukkulalle tai kalliolle, niin se on jo lapsista hauskaa. Meillä lounas ja välipala vaihtavat usein paikkaa, kun retkellä syödään eväät, Jenni Alho kertoo.

Kerran perhe on käynyt retkellä myös Salossa kiertämässä Halikonlahden lintupolun.

Retkiltä voi löytää erilaisia aarteita, kuten erikoisia kiviä tai keppejä.

– Mä olen löytänyt luita! kertoo Ilmari ja esittelee aarrettaan, jonka on tuonut kotipihalle talteen.

– Ne on peuran luita. Ilves on tappanut peuran, isä kertoi, Ilmari raportoi.

Ulkoilun jälkeen tullaan kotiin lounaalle ja Venla käy päiväunille. Iltapäivällä lähdetään yleensä vielä uudestaan ulos, ja siellä voidaan viihtyä hyvällä ilmalla ihan iltaan asti. Leikkien lisäksi kotipihalla havainnoidaan lintuja ja eläimiä.

– Mä olen nähnyt jo kymmenen kertaa kimalaisen, Ilmari sanoo.

Yhtenä päivänä äiti keksi yhteiseksi tekemiseksi roskien keräämisen kotitien varresta. Taas kului yksi päivä, ja samalla tuli tehtyä myös hyvä työ.

Sisällä lapset leikkivät muun muassa legoilla, katselevat kirjoja ja värittävät värityskirjoja sekä äidin netistä tulostamia värityskuvia.

– Minä patistan lapsia myös kotitöihin. Esimerkiksi pesukonetta tyhjentämään. Se vie aikaa taas vähän eteenpäin, äiti kertoo.

– Äiti aloitti tavaranvähennyskurssin, Ilmari mainitsee.

Jenni Alho toteaa, että näin on. Hän hyödyntää sisällä vietettyä aikaa lajittelemalla tarpeettomia tavaroita pois.

– Välillä meillä kyllä räjähtelee, kun ollaan kaikki sisällä, äiti myöntää ja tuumii, että silloin ulkoilu pelastaa. Ulkoilu tekee hyvää kaikille.

– Itsekin lähden yleensä vielä illalla koiran kanssa ulos, kun lapset ovat menneet nukkumaan.

Hyönteishotellin tekeminen

on helppo päiväprojekti

Alhon perheessä yhden kotipäivän ohjelmanumerona on ollut hyönteishotellien rakentaminen.

Pihapiirit ovat nykyään niin siistejä, että hyönteisille ei enää löydy niistä sopivia pesä- ja talvehtimispaikkoja.

Ötököitä voi auttaa tarjoamalla niille majapaikaksi hyönteishotellin.

Jenni Alho oli katsellut valmiita hyönteishotelleja kaupassa, mutta sitten hän totesi, että sellainen on helppo tehdä myös itse. Ohjeita löytyi internetistä, ja lapset lähtivät mukaan puuhaan innolla.

– Nyt on hyvä aika kerätä hotelleihin ”kalusteita”, kun pihoilla on haravointijätteitä, Alho vinkkaa.

– ”Kalusteiden” on hyvä olla myös kuivia, etteivät ne homehdu hotelliin, hän lisää.

Hotellin tekemisen voi aloittaa rakentamalla laudasta lokerikon tai kehikon. Alhot päättivät käyttää kierrätysmateriaalia ja tehdä hotelleja vanhan piirongin laatikoihin.

– Se piironki oli ollut jo parikymmentä vuotta navetan vintillä, joten ajattelin, että tuskin sitä enää otetaan käyttöön, Jenni Alho kertoo.

Piirongissa oli paljon laatikoita, joten tuloksena oli monta eri kokoista hotellia. Hotelli täytetään erilaisilla luonnonmateriaaleilla.

– Mä olen laittanut tähän mun hotelliin käpyjä, heinää, kaarnaa ja sammalta. Ja olen leikannut järviruokoa pieniksi putkiloiksi, 6-vuotias Ilmari selostaa.

Alhojen hotelleista löytyy myös lahoja oksanpätkiä ja kuivia alppiruusun lehtiä, jotka ovat käpertyneet tötteröiksi.

– Koiranputkesta leikatut palat ovat myös hyvää materiaalia. Lisäksi olen laittanut hotelliin reiällisiä tiiliä, Jenni Alho kertoo.

Hotellin ”sisustuksen” päälle kiinnitetään verkko. Alhot ovat käyttäneet muun muassa kanaverkkoa ja jyrsijäverkkoa ja kiinnittäneet sen niittipyssyllä. Sen jälkeen hotelli nostetaan pystyyn ja laitetaan paikoilleen.

– Hotelliin voisi tehdä vielä myös katon, Jenni Alho mainitsee.

Hotelli sijoitetaan puolivarjoisaan, suojaisaan paikkaan, jonne sade ja tuuli eivät sovi. Hyvä ripustuspaikka on esimerkiksi aamuauringon suuntaan osoittava talon seinä.

Hyönteishotelleja voi tehdä myös esimerkiksi maitotölkkeihin tai kukkaruukkuihin. Alhoilla on hotelleja myös salaojaputken pätkissä.

– Nyt sitten katsotaan, miten käy. Syksyllä tarkkaillaan, näkyykö asukkaita, Jenni Alho hymyilee.

Alhon perheen

puuhavinkit

korona-arkeen

1. Tehkää hyönteishotelli.

2. Lähtekää eväsretkelle kotipihalle tai lähiluontoon.

3. Kerätkää roskia roskapussiin kävelylenkillä.

4. Tarkkailkaa lintuja ja eläimiä.

5. Tehkää kotitöitä yhdessä.

6. Piirtäkää isovanhemmille tervehdyskuvia, jotka voi viedä postilaatikkoon tai kuvata kännykällä ja lähettää sähköpostilla.