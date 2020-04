Alkoholin kokonaiskulutus laski viime vuonna – matkustajatuonti väheni huomattavasti

Alkoholin kokonaiskulutus väheni 3,9 prosenttia viime vuonna, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreesta raportista. Määrällisesti se tarkoittaa kymmentä litraa sataprosenttista alkoholia jokaista 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti.

THL:n mukaan alkoholijuomien kokonaiskulutuksen väheneminen johtuu sekä tilastoimattoman kulutuksen vähenemisestä että alkoholijuomien myynnin vähenemisestä Alkossa, päivittäistavarakaupoissa ja ravintoloissa. Alkoholijuomien kotimaan myynnin määrä väheni 2,5 prosenttia.

Suurinta kulutuksen väheneminen oli matkustajatuonnissa.

– Vaikka Virossa ja Latviassa tehdyt veronalennukset viime vuonna kiihdyttivät panimotuotteiden matkustajatuontia loppuvuodesta, oli väkevien matkustajatuonnin väheneminen niin huomattava, että 100-prosenttisena alkoholina mitattuna sen vaikutus oli merkittävä alkoholijuomien kokonaiskulutuksen vähenemisessä, THL:n erityisasiantuntija Marke Jääskeläinen kertoo tiedotteessa.

Suomalaiset matkustajat toivat ulkomailta yhteensä yli 61 miljoonaa litraa alkoholijuomia. Sataprosenttiseksi alkoholiksi muunnettuna määrä oli yli 6 miljoonaa litraa. Matkustajatuonnin osuus kokonaiskulutuksesta oli noin 14 prosenttia.

Mietojen juomien myynti kasvoi

Kotimaan myynnissä vahvojen lonkeroiden, vahvojen oluiden ja vahvojen siidereiden osuus kasvoi. Väkevien juomien kulutus pysyi ennallaan.

Eniten suomalaiset juovat olutta, jonka osuus kokonaiskulutuksesta oli lähes puolet. Oluiden yhteenlaskettu kulutus oli viime vuonna 3,9 litraa sataprosenttista alkoholia jokaista 15 vuotta täyttänyttä asiakasta kohden. Väkevien alkoholijuomien osuus tilastoidusta kulutuksesta oli yli viidennes. Viinien osuus oli vajaa viidesosa ja siiderien 4 prosenttia.

Valtaosa Suomessa ostetusta alkoholista nautitaan kotioloissa. Muualla kuin ravintolassa nautitun alkoholin osuus kokonaiskulutuksesta oli 71 prosenttia. Kotioloissa viinien osuus on suurempi, kun taas ravintolassa nautittuna oluiden, siiderien ja lonkeroiden osuudet ovat suurempia.

Alueellisesti tarkasteltuna eniten alkoholia myytiin Lapissa, Etelä-Savossa ja Kainuussa. Vähiten alkoholia myytiin Ahvenanmaalla, Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Myyntiluvut eivät kerro sitä, paljonko maakunnan alueella nautittiin alkoholia.

Alkon myymälöiden määrä kasvoi viime vuonna yhdellä, ja Suomessa on yhteensä 362 Alkoa.

Tilaviini- ja sahtimyymälöiden määrä kolminkertaistui viime vuonna, mikä johtuu pääasiassa pienpanimoiden määrän kasvusta. Anniskelulupien määrä kasvoi yli 16 prosenttia. Anniskelupaikoissa oli yhteensä kolmetuhatta asiakaspaikkaa.

Koronatoimet saattavat laskea kokonaiskulutusta entisestään

Kuluvana vuonna alkoholin kokonaiskulutus saattaa vähentyä entisestään, kun koronaviruksesta seuranneet rajoitukset vaikuttavat liikkumiseen ja kulutukseen. Jääskeläinen kertoo STT:lle, että vaikutuksia on THL:llä pohdittu, vaikka kyseessä toki on tässä vaiheessa vasta valistunut arvailu.

Jääskeläinen pitää kuitenkin todennäköisenä, että alkoholin kulutus laskee etenkin alkoholin matkustajatuonnin käytyä mahdottomaksi ja ravintoloiden mentyä kiinni. Näiden mahdollisuuksien poistumista kulutuksesta tuskin kompensoidaan kaupasta ostetulla alkoholilla.

– Vaikea on kuvitella, että alkoholin myynti ruokakaupoissa ja Alkossa lisääntyisi niin paljon. Senhän pitäisi kasvaa aivan valtavasti, hän kuvaa.

Jääskeläinen huomauttaa, että ihmisten tulojen tippuessa alkoholi on usein luonteva säästökohde, koska se ei ole välttämättömyys esimerkiksi ruuan tavoin.

Kuitenkin sellaisissa talouksissa, joissa alkoholin käyttö on ollut ongelma jo aiemmin, tilanne voi kriisiytyä.

STT

