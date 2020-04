Aloite: Salon on harkittava lisätukea kotona opiskeleville

Kaupunginhallituksessa istuva Marja Ruokonen (vas.) on huolissaan Salon päätöksestä keskeyttää yli 200 työntekijän palkanmaksu ja aloittaa laajat yt-neuvottelut.

Päätös tarkoitti esimerkiksi, että Salon noin 170 koulunkäynninohjaajasta toistasataa jäi viime viikolla pois töistä. Työtään jatkaa vain kuutisenkymmentä ohjaajaa.

Ruokonen sanoo olevansa huolissaan erityislapsista sekä niistä kotona opiskelevista lapsista, jotka olisivat tuen tarpeessa ja jotka ovat vaarassa pudota kelkasta etäopiskelussa.

– On perheitä ja vanhempia, joihin ei saada yhteyttä. Miten heitä tavoitellaan? Riittääkö siihen ketään, jos opettajat ovat yksin eikä heillä ole apua? Vaikka kaupunki on talousvaikeuksissa niin kuin muutkin kaupungit, arvojen pitäisi olla kohdillaan, hän miettii.

Ruokonen oli mukana, kun kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti palkanmaksun keskeytyksen ja yt-neuvottelujen käynnistämisen.

– Olin itse päättämässä, tässä ei ole mitään syytä puolustella sitä, hän myöntää.

Ruokonen sanoo, että viime tingassa kokouksen alla tullutta esitystä oli vaikea sisäistää ja sen laajuutta ymmärtää.

– Mietin jo samana iltana, että mitä tuli päätettyä. Varsinkin, kun maan hallitus antoi vielä samana iltana viestiä kunnille, että älkää lomauttako.

Ruokonen jätti tällä viikolla hallitusaloitteen, jossa hän toivoo eri hallintokuntien tutkivan, mikä on koulunkäyntiohjaajien ja erityistä tukea koulunkäynnissä tarvitsevien oppilaiden tilanne.

Hän toivoo selvitystä myös siitä, olisiko palvelu tarpeen ulottaa kotiin asti ja tarvitsevatko opettajat tässä tilanteessa tuekseen lisäresurssia.

Ruokonen pyytää myös kansalaisopistoa, musiikkiopistoa, kirjastoa ja nuorisotointa selvittämään kehittäviä toimenpiteitä ja mahdollisuuksia toimia etäyhteyksien kautta.

Rehtori jakaa huolen tukea tarvitsevista lapsista

Ollikkalan koulun vs. rehtori Kati Huldén sanoo olevansa huolissaan etäopetuksessa olevista lapsista, jotka tarvitsisivat eriasteista tukea opiskeluun.

– Rehtorit ovat saaneet lasten ja nuorten palveluista kyselyn, mitä mieltä olemme tuen tarpeesta. Vastasin siihen, että tässä tarvitaan nyt kokonaisvaltaista tarkastelua. Olen pyytänyt opettajia pitämään yhteyttä koteihin ja kysymään huoltajilta, miten etäopetusta voitaisiin kehittää. Lasten ja nuorten palveluista on tulossa huoltajille myös etäopetusta koskeva kysely, Huldén sanoo.

Hän muistuttaa, että koronaviruksen aiheuttama tilanne tuli yllätyksenä ja äkisti paitsi kouluille, myös oppilaiden huoltajille.

Huldénin mukaan etäopetuksesta on selvitty yleisesti ottaen hienosti. Lasten ja nuorten palvelut on antanut kouluihin apua, ja opettajat ovat innostuneet kehittämään uudenlaisia ja hienoja tunteja. Lapsistakin iso osa tuntuu olevan innostuneita kotona opiskelusta.

– Opiskelijoiden tilanne kodeissa on kuitenkin hyvin erilainen. Joidenkin vanhemmat pystyvät olemaan kotona, ja toiset ovat töissä. Lapsille on tärkeää, että on selvät rutiinit ja mennään niiden mukaan.

Kati Huldén ennustaa, että yksittäisiä oppilaita alkaa palata tipoittain takaisin lähiopetukseen, jos ja kun etäopetus jatkuu pitkälle kevääseen.

Ollikkalassa on tapahtunut tätä jo nyt. Koulun 228 oppilaasta kuusi jatkoi etäopetuksen alkaessa koulussa lähiopetuksessa, ja nyt oppilaiden määrä on 12.

– On ihan hyväkin, että palaa kouluun, jos ei tunne saavansa riittävää tukea etäopiskelussa. Koronaviruksen kannalta on edelleen suotavaa, ettei koulu pyöri täysillä, vaan että valtaosa lapsista pysyy kotona, hän sanoo.