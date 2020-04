Älyllisiä kohokohtia!

JARMO LEHTO. Jotkut epäilevät, että eläkeläisen elämä on tasaisen tylsää, ilman kohokohtia. Tämä on väärä luulo. Todisteeksi esitän oman älypuhelimeni, joka kuukausittain lähettää minulle raportteja matkoistani ja hienoista kokemuksistani.

Älylaite listaa kulkemani matkat. Lisäksi se luettelee paikat, joissa olen käynyt ja nostaa niistä erikseen vielä kuukauden kohokohdat.

Varsinkin muistihäiriöiselle eläkeläiselle tämä on mainio palvelu. Minulla ei muistaakseni ole kyseistä häiriötä, mutta hauska on silti saada jälkikäteen tietää mitä kivaa tapahtui.

Otanpa malliksi ja todisteeksi pari esimerkkiä henkilökohtaisista raporteistani.

Älyluurini mukaan ajoin maaliskuussa autoa 275 kilometriä. Hiukan lyhyenlännältä matka kylläkin kuulostaa, kuten sekin, että olisin helmikuussa kävellyt kaikkiaan kaksi kilometriä.

Etenkin kävelymatkan pituus mietityttää, koska saman laitteen askelmittarin mukaan sentään tepastelin päivittäin vähintään 6 000 askelta.

Voi toisaalta olla, että älylaitteeni on enempi humanistimallia, kuten omistajansakin. Ehkä sen laskupäässä on toivomisen varaa. Tai sitten kiinalaisten kilometri on paljon meikäläistä pitempi, kun on niin iso maakin.

Mutta niihin eläkeläisen kohokohtiin!

Älypuhelimeni mukaan helmikuuni kohokohta oli käynti Salossa. Tämä tuntui ensin vähän hassulta, mutta mikä minä olen viisaamman arviota tyrmäämään. Hieno kokemus varmasti.

Maaliskuun kohokohdaksi laitteeni nosti vierailun Paimiossa. En ole selvästikään osannut kylliksi arvostaa tätäkään kohdetta.

Maaliskuun raportti viimeistään todistaa vääriksi väitteet eläkeläiselämän tylsyydestä, sillä kuukauteen osui puhelimeni mukaan toinenkin kohokohta. Se oli käynti Turussa Itäharjun Prismassa.

Väsymätön huippuluurini jaksaa vääntää kokonaisia vuosiraporttejakin. Tuoreimman mukaan vuoden kohokohta oli vierailu Tl Koskella.

Tammikuussa saamani raportti ei jostain syystä noteerannut käyntejäni parissa läntisen Euroopan maassa. Sen sijaan se kylläkin muistutti Viron-matkastani.

En muista käyneeni Virossa, mutta vaimo kävi ilman minua.

Asiaa pohdittuani tulin siihen johtopäätökseen, että kiinalaiseen älypuhelimeeni on todennäköisesti asennettu se paljon puhuttu vakoiluohjelma, ja vieläpä ilman erillistä kuukausilaskutusta.

Minä ja kiinalaiset pystymme siis seuraamaan vaimoni liikkeitä hänen tietämättään, joten peukkua vain Pekingin suuntaan. Ollaan yhteyksissä.

Enää en osaisi ajatella elämää ilman tällaista elämää rikastavaa palvelua.

Moderni tekoäly on mahtava juttu, kun omassa ei ole hurraamista.

Kirjoittaja on toimittaja.