Amnesty arvostelee Suomea turvapaikkapolitiikasta ja translaista

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International moittii vuosiraportissaan Suomea muun muassa turvapaikkapolitiikasta ja translaista.

Amnestyn raportissa on arvioitu, miten ihmisoikeudet toteutuivat vuonna 2019. Järjestö muistuttaa, että Suomi muun muassa rikkoi viime vuonna ensi kertaa Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIT) artiklaa, jossa turvataan jokaisen oikeus elämään. Päätös annettiin tilanteesta, jossa Suomi palautti Irakiin turvapaikanhakijan, joka surmattiin kolme viikkoa paluunsa jälkeen.

Amnesty pitää EIT:n päätöstä osoituksena turvapaikkajärjestelmän rapautumisesta. Järjestön mukaan turvapaikanhakijoiden oikeuksia rajattiin viime vuonna entisestään, kun hallitus pyrki rajaamaan uusintahakemusten tekoa.

– EIT:n päätös kertoo, että Suomi tekee peruuttamattomia virheitä turvapaikkapäätöksissä. Siksi tuntuu järjettömältä, että uusintahakemusten käsittelyä rajoitettiin. Se lisää merkittävästi riskiä palautuskiellon rikkomiseen ja heikentää turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa, sanoo Amnestyn Suomen-osaston ihmisoikeustyön johtaja Niina Laajapuro tiedotteessa.

Järjestön mukaan Suomen ongelmallinen turvapaikkapolitiikka on osa suurempaa kokonaisuutta, jossa rajojen suojelu menee ihmishenkien pelastamisen edelle.

Pyyhkeitä myös seksuaalirikoslainsäädännöstä

Amnestyn mukaan Suomen translaki loukkaa yhä transihmisten oikeuksia. Sukupuolen juridinen vahvistaminen on mahdollista vain, jos ihminen on vähintään 18-vuotias, lisääntymiskyvytön ja saanut transsukupuolisuuteen liittyvän diagnoosin.

Lisäksi Suomi saa moitteita esimerkiksi siitä, että seksuaalirikoslainsäädäntö odottaa yhä uudistusta. Raiskaus määritellään yhä väkivallan käytön, uhkauksen tai uhrin avuttoman tilan perusteella. Hallitus on luvannut, että rikoslain raiskausmääritelmä muutetaan suostumuksen puutteeseen perustuvaksi.

