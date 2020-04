Amnesty: Teloitusten määrän lasku jatkui, Kiinan tilanne yhä pimennossa

Maailmalla toimeenpantujen kuolemantuomioiden määrä laski viime vuonna alimmilleen koko vuosikymmeneen, kertoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty International. Järjestön mukaan vuonna 2019 teloitettiin varmuudella ainakin 657 ihmistä, mikä on reilut 30 vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Teloitettujen määrän lasku jatkui nyt neljäntenä vuonna peräkkäin.

Todellisuudessa teloitettujen määrä on globaalisti huomattavasti suurempi, sillä luvuista puuttuu omat tietonsa salaava Kiina. Maan arvioidaan teloittavan vuosittain tuhansia kuolemaantuomittuja, mikä on aivan omaa luokkaansa maailmassa.

Kiinan jälkeen eniten ihmisiä viime vuonna teloittivat Iran (ainakin 251 ihmistä), Saudi-Arabia (ainakin 184 ) ja Irak (ainakin 100). Kahdessa viimeksi mainitussa maassa tilanne kehittyi globaalin trendin vastaisesti, kun kuolemantuomioiden täytäntöönpanojen määrä lisääntyi.

– Saudi-Arabia käyttää kuolemanrangaistusta kriittisten äänien vaientamiseen. Myös Irakin tilanne on järkyttävä – teloitusten määrä tuplaantui vuoteen 2018 verrattuna, sanoo Amnesty Internationalin Suomen-osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson.

Yhdysvalloissa 22 teloitusta

Ainoana Amerikan valtiona ihmisiä teloittavassa Yhdysvalloissa toimeenpantiin viime vuonna 22 kuolemantuomiota. Teloitusten määrä on laskenut maassa lähes puoleen kymmenen vuoden takaisista luvuista.

Euroopan maista kuolemantuomiota soveltaa käytäntöön ainoastaan Valko-Venäjä, missä teloitettiin viime vuonna ainakin kaksi ihmistä. Maassa saatetaan teloittaa henkilö ilman että siitä ilmoitetaan ennakkoon tuomitulle itselleen tai tämän perheelle.

Maailmanlaajuisesti reilut sata valtiota on Amnestyn mukaan kieltänyt kuolemanrangaistuksen käytön laissa. Käytännössä 142 maata on lopettanut kuolemanrangaistuksen käytön kokonaan.

STT

