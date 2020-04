Opetusministeri Andersson: Valmistuville haetaan yhteistä juhlapäivää

Opetusministeri Li Andersson (vas.) kertoo, että keväällä valmistuville pyritään saamaan yhteinen valmistujaisjuhlapäivä. Tämä koskee sekä ylioppilaita että ammattiin valmistuvia.

Anderssonin mukaan ministeriöllä ei ole toimivaltaa määrätä päivästä, mutta sitä haetaan nyt yhteistyössä.

Andersson kertoi hallituksen tilannekatsauksessa myös, että koulut saavat valtakunnalliset ohjeistukset arviointien tekemiseen poikkeusoloissa. Opetushallitus on valmis antamaan ohjeistuksen pian.

Jos ammatillisessa koulutuksessa ei ehditä järjestää kaikille näyttötilaisuuksia opintojen etenemisestä, etusija näytöistä annetaan niille, joiden on tarkoitus valmistua tänä keväänä, Andersson sanoi.

Ammatillisessa koulutuksessa ensisijainen tapa osoittaa osaaminen on näyttö. Näytössä opiskelija tekee käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää lisäksi, että myös valmistavan opetuksen oppilaat olisivat jatkossa oikeutettuja lähiopetukseen, mikäli kunnassa pystytään sitä tarjoamaan. Linjaus koskisi käytännössä noin 3 000:ta maahanmuuttajaoppilasta, joille turvattaisiin näin muun muassa suomen tai ruotsin opetus.

Hallituksen vahva suositus on Anderssonin mukaan kuitenkin yhä se, etteivät lapset osallistuisi koronakriisin vuoksi lähiopetukseen, jos vain mahdollista.

