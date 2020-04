Andrea Bocellin pääsiäiskonsertti houkutteli miljoonia etäyhteyden ääreen

Italialaistenori Andrea Bocellin esiintyminen pääsiäissunnuntaina tyhjässä Milanon katedraalissa keräsi verkossa jättiyleisön. Youtubessa suorana esitettyä konserttia kuuntelivat miljoonat ihmiset, ja 12 tuntia konsertin jälkeen sitä oli katsottu videopalvelussa lähes 23,5 miljoonaa kertaa.

Music for Hope -nimen saaneessa konsertissa Bocellia säesti urkuri. Tenori esitti sisällä katedraalissa neljä kappaletta ja viidennen kappaleen ulkona kirkon portailla. Viimeisen kappaleen aikana esitettiin kuvia Lontoon, Pariisin ja New Yorkin tyhjistä kaduista.

Italian Lombardia sekä sen pääkaupunki Milano ovat kärsineet pahiten maan koronaviruskriisissä. Italian kirkot on suljettu ja myös paavi Franciscus piti pääsiäispuheensa videoyhteyden välityksellä.

https://www.youtube.com/watch?v=huTUOek4LgU

STT

