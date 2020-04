Anthony Joshua on Tyson Furyn jäljillä – raskaansarjan suurottelu venyy väistämättä pitkälle ensi vuoteen

Neljän ammattinyrkkeilyjärjestön mestari Anthony Joshua vahvistaa Sports Illustratedin nyrkkeilyohjelmassa, että hänen päätavoitteenaan on kohdata brittiläinen maanmies Tyson Fury jo lähitulevaisuudessa. Joshuaa pidetään yleisimmin sarjan mestarina, mutta Furyn hallussa on WBC-liiton mestaruusvyö.

Seuraavaksi Joshuan on kuitenkin tarkoitus kohdata bulgarialainen Kubrat Pulev ottelussa, jota koronavirustilanne on siirtämässä yhä pidemmälle loppukesään.

– Pulev ei ole tasollani. Kävelen hänen ylitseen ja pyrin sitten otteluun raskaan sarjan muita kärkinimiä vastaan, Joshua kertoi.

Fury ottelee näillä näkymin seuraavaksi uusinnan yhdysvaltalaisten Deontay Wilderia vastaan. Ottelu toteutuu joskus loppuvuodesta, jos virustilanne sallii.

Helenius hakee tilaisuutta

Fury-Wilder-kamppailu ja Joshuan Furya tai Wilderia vastaan käymän suurottelun markkinointi pukkaavat sarjojen mestaruudet yhdistävän tapahtuman pitkälle ensi vuoteen. Siihen väliin pyrkii muiden muassa suomalainen Robert Helenius, koska Joshua tarvinnee Pulev-ottelun ja kaavailemansa suurottelun väliin vielä yhden kamppailun.

Nykytilanteessa Heleniuksen tiellä on pahimmin ukrainalainen Oleksandr Usyk, joka on WBO-liiton virallinen MM-haastaja.

Furylla ja Wilderilla on allekirjoitettu ottelusopimus kuten Joshualla ja Pulevilla. Usyk aikoo otella britti Dereck Chisoraa vastaan, ja Dillian Whyte kohtaa Venäjän Aleksandr Povetkinin.

Tähän palapeliin Helenius pyrkii seuraavassa ottelussaan. Yhdysvaltalainen Andy Ruiz jr. olisi selkeästi vastustaja, jonka voittamalla suomalaisiskijä pääsisi lähemmäksi MM-kehää.

Ruiz oli viime vuonna puolisen vuotta maailmanmestari yllätettyään Joshuan. Hän kuitenkin hävisi uusinnan ja etsii vastustajaa paluuotteluunsa.

BBC:n Fight talk

STT

Kuvat: