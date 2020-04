Apulaisoikeusasiamies: Vanhusten hoidon valvonnassa edelleen puutteita

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on huolissaan vanhustenhuollon ohjeistusten ja valvonnan puutteista.

Sakslin on omasta aloitteestaan selvittänyt, miten kunnat voisivat ennaltaehkäisevästi varmistaa sen, ettei yksittäinen muistisairas vanhus joudu kaltoin kohdelluksi.

Selvityksen mukaan kuntien suorittama valvonta on ollut puutteellista eikä kunnissa ole noudatettu laissa säädettyä velvoitetta pitää huolta siitä, että laitoksessa tai palveluasumisyksikössä olevalle muistisairaalle vanhukselle on nimetty omatyöntekijäksi kunnan viranhaltijana toimiva ammattihenkilö.

Apulaisoikeusasiamies toteaa, että kuntien toiminnan merkitys korostuu poikkeusolojen aikana, jolloin omaisten ja läheisten on tavanomaista vaikeampi havainnoida muistisairaan vanhuksen saamaa hoivaa ja hoitoa.

Koronan vaikutuksia kuntien toimintaan selvitetään

Apulaisoikeusasiamies aikoo myös selvittää, miten kunnat ovat muuttaneet toimintaansa poikkeustilan aikana.

Kuntia on pyydetty vastaamaan muun muassa siihen, miten koronaepidemia on vaikuttanut ympärivuorokautisia palveluita tarvitsevien asiakkaiden palveluihin.

Lisäksi kuntia pyydetään esimerkiksi selvittämään, miten varmistetaan, että yksittäisen muistisairaan palvelut saadaan toteutettua, jos käy ilmi, että laitoksessa on ilmennyt koronavirusta.

STT

