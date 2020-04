Asiantuntijoilla huoli lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten mahdollisesta kasvusta poikkeusoloissa

Lapsiin internetissä kohdistuvat seksuaalirikokset saattavat lisääntyä poikkeusolojen aikana, varoittaa Pelastakaa Lapset. Yhdistyksen ylläpitämään Nettivihje-palveluun on tullut selvästi tavallista enemmän vihjeitä kuva- ja videomateriaalista, joka sisältää lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa.

– On arvioitu, että lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset lisääntyvät poikkeusolojen aikana. Kun ihmiset ovat enemmän koneiden äärellä, laittomaan materiaaliin myös törmätään useammin, sanoo erityisasiantuntija Eeva Myllys Pelastakaa Lapset ry:n tiedotteessa.

Viime viikon eli viikon 15 aikana Nettivihje-palvelussa käsiteltiin 193 vihjettä. Käsiteltyjä vihjeitä on aiemmin ollut keskimäärin noin 50-60 viikossa.

Digitaalinen media on erottamaton osa lastenkin arkea, ja tämä korostuu Myllyksen mukaan nyt ennennäkemättömällä tavalla.

Myös keskusrikospoliisi sekä useat kansainväliset organisaatiot ovat julkisuudessa nostaneet lasten turvallisuuden verkkoympäristöissä erityiseksi huolenaiheeksi. Muun muassa Europol totesi raportissaan huhtikuun alussa, että yritykset päästä estetyille, lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa sisältäville verkkosivustoille ovat koronapandemian aikana lisääntyneet ja laittoman, lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin kysyntä on kasvanut.

Oleellinen vihjetieto etenee myös poliisille

Pelastakaa Lapset kehottaakin lasten huoltajia aloittamaan turvataitokasvatuksen viimeistään nyt. Vanhempien ja huoltajien tulee tarjota lapsille ja nuorille riittävästi tietoa siitä, miten toimia turvallisesti verkossa ja mitä tehdä, kun kohtaa jotakin outoa tai häiritsevää.

– Paras keino suojella lasta ja nuorta on olla kiinnostunut hänen digiarjestaan. Anna lapsen opettaa ja näyttää sinulle, mitä hän verkossa ja digilaitteellaan tykkää tehdä. Positiivisen ja avoimen keskustelun kautta on helpompi ottaa puheeksi myös vaikeammiksi koetut teemat, kuten lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta, suosittelee Pelastakaa Lasten asiantuntija Pauliina Sillfors järjestön tiedotteessa.

Kuka tahansa voi ilmoittaa Nettivihje.fi -palveluun, jos havaitsee verkossa lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia tai lapsen houkuttelua seksuaalisiin tarkoituksiin. Oleellinen vihjetieto etenee myös poliisille.

Nettivihje.fi

STT

