Ylen tiedot: Hallitukselle esitetään koulujen avaamista portaittain toukokuun puolivälistä lähtien

Ylen tietojen mukaan hallitukselle esitetään, että koulut avataan hallitusti 14. toukokuuta lähtien.

Avaaminen koskisi Ylen lähteiden mukaan tässä vaiheessa peruskouluja. Aloitus olisi tarkoitus porrastaa niin, että kaikki koululaiset eivät aloittaisi yhtä aikaa.

Hallitus kokoontuu neuvottelemaan koulujen avaamisesta tänään puoli viideltä. Myös varhaiskasvatuksesta keskustellaan.

Koulujen avaamista varten on laadittu esitys opetusministeriössä, ja sitä varten on kuultu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asiantuntijoita, Yle kertoo.

Hallitus joutuu puntaroimaan muun muassa sen välillä, kuinka tarpeellinen ja tehokas keino koulujen sulkeminen on epidemiatilanteen kehittymisen kannalta, vai olisiko lasten yhdenvertaisuuden näkökulmasta parempi avata kouluja asteittain ennen kesälomaa.

Suomen tietä ulos koronakriisistä valmistelee asiantuntijaryhmä, jolta hallitus on pyytänyt suunnitelmaa rajoitustoimien purkamisesta vappupäivään mennessä.

STT

