BBC: Boris Johnson määrätty tehohoitoon koronaviruksen vuoksi

Britannian pääministeri Boris Johnson on määrätty tehohoitoon koronaviruksen vuoksi, vahvisti Johnsonin esikunta maanantai-iltana. Hänellä on yskää ja korkea kuume. Johnsonia tuuraa ulkoministeri Dominic Raab.

Johnson passitettiin sairaalaan testeihin sunnuntaina, ja vielä aiemmin maanantainahän johti maatansa sairaalapedistä. Silloin Johnson viestitti esikuntansa välityksellä olevansa hyvällä tuulella siitä huolimatta, että on tarkkailussa sitkeiden koronavirusoireiden vuoksi.

Britannian hallituslähteet vakuuttivat vain tunteja ennen tehohoitoon määräämistä, ettäJohnson on edelleen täysin kykenevä johtamaan maata, vaikka hän on sairaalassa. Times-lehden mukaan Johnson oli saanut muun muassa happihoitoa.

Johnson on pysytellyt poissa ihmisten ilmoilta jo viikon.

Ilmoitti tartunnasta toista viikkoa sitten

Johnson, 55, kertoi kymmenen päivää sitten, että hänen koronavirustestinsä oli positiivinen. Sen jälkeen pääministeri vetäytyi eristykseen ja työskenteli virka-asunnoltaan, kunnes komento sairaalaan tuli.

Johnsonin oli määrä palata töihin viime perjantaina seitsemän päivän kotieristyksen jälkeen. Hänellä oli kuitenkin tuolloin edelleen korkea kuume, joten eristystä päätettiin jatkaa.

Pääministerin tilan huononemisesta oli huhuttu joitakin päiviä. Viime viikolla julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan Johnson olisi ollut vakavammin sairas kuin hän tai hänen esikuntansa olivat halukkaita myöntämään. Tuolloin Johnsonin esikunta kuitenkin kielsi, että pääministerin terveydentilassa olisi tapahtunut selkeää huononemista.

Johnson nähtiin viimeksi julkisuudessa torstaina. Hän osallistui tuolloin asunnollaan tapahtumaan, jossa terveydenhuollon työntekijöille osoitettiin kiitoksia ja suosiota taputtamalla.

Myös Johnsonin kumppani, parin ensimmäistä lasta odottava Carrie Symonds on kertonut olleensa sairaana. Hän sanoi olevansa toipumassa.

STT

Kuvat: