Bellingcat: Yksi MH17-tutkinnassa etsityistä on Venäjän FSB:n kenraalieversti

Malesialaiskoneen alas ampumista Itä-Ukrainassa selvittävän kansainvälisen rikostutkinnan (JIT) etsimistä henkilöistä yksi on Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n rajajoukkojen kakkosmies, kertoo kansalaisjournalistien Bellingcat-yhteisö. Myös BBC kertoo tulleensa omissa selvityksissään samaan johtopäätökseen.

JIT on siepannut useita puheluita venäläisten viranomaisten ja Itä-Ukrainan kapinallisten välillä ennen Hollannista Malesiaan matkalla olleen lennon MH17 pudottamista heinäkuussa 2014. Bellingcatin mukaan näissä puheluissa ”Vladimir Ivanovitshiksi” puhuteltu venäläinen avainhenkilö on todellisuudessa FSB:n rajajoukkojen operaatiopäällikkö, kenraalieversti Andrei Ivanovitsh Burlaka.

Yhdessä venäläisen The Insider -uutissivuston kanssa Bellingcat muun muassa vertaili ”Vladimir Ivanovitshin” ääntä puheluissa Burlakan tv-haastatteluun.

Amsterdamista Kuala Lumpuriin matkalla ollut Malaysia Airlines -yhtiön kone pudotettiin Itä-Ukrainan kapinallisalueen yllä. Kaikki koneessa olleet 298 ihmistä saivat surmansa. Rikostutkijoiden mukaan kone ammuttiin alas Venäjältä tuodulla ja Venäjän asevoimille kuuluvalla Buk-ilmatorjuntaohjuksella.

Hollannissa alkoi viime kuussa oikeudenkäynti, jossa osallisuudesta koneen tuhoon syytetään poissaolevana kolmea Venäjän ja yhtä Ukrainan kansalaista. Venäjä on alusta asti kiistänyt osallisuutensa koneen alas ampumiseen.

https://www.bellingcat.com/news/2020/04/28/burlaka/

https://www.bbc.com/russian/features-52439476

STT

