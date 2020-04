Boris Johnsonin tila paranemaan päin – nousi istumaan ja kommunikoi henkilökunnan kanssa

Britanniassa koronaviruksen vuoksi tehohoitoon joutuneen pääministeri Boris Johnsonin tila on kohentumassa. Kulttuuriministeri Oliver Dowden kertoo BBC:lle, että Johnsonin tila on vakaa ja hän on noussut istumaan ja keskustellut hoitohenkilökunnan kanssa.

Johnson on tänään tehohoidossa neljättä päivää.

Britannia on todennäköisesti jatkamassa maaliskuun lopussa asetettuja liikkumisrajoituksia koronaviruksen vuoksi. Niiden oli alun perin määrä päättyä maanantaina.

Noin 66 miljoonan asukkaan maassa on todettu yli 60 000 tartuntaa.

Keskiviikkona Britanniassa todettiin ennätyslukema uusia kuolemantapauksia vuorokaudessa, 938. Viruksen on kuollut yli 7 000 ihmistä.

STT

