Brad Pitt esitti tartuntatautiekspertti Anthony Faucia suositussa sketsiohjelmassa

Yhdysvalloissa maan johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci on päätynyt hahmoksi suosittuun sketsiohjelmaan. Tähtinäyttelijä Brad Pitt esitti Faucia tv-kanava NBC:n Saturday Night Liven lauantaisessa jaksossa.

Sketsissä Pittin esittämä Fauci-hahmo esimerkiksi kommentoi presidentti Donald Trumpin koronaviruskriisistä esittämiä näkemyksiä. Jaksosta ovat uutisoineet useat yhdysvaltalaiset tiedotusvälineet.

Pittin hahmo pohtii esimerkiksi, mitä presidentti tarkoitti sanoessaan, että rokote virukseen saadaan ”suhteellisen pian”.

– Suhteellisen pian on kiinnostava sanonta. Suhteellisen pian suhteessa planeettamme koko historiaan? Siinä tapauksessa rokote todella saadaan tosi nopeasti. Mutta jos vaikka kerrot ystävälle tulevasi käymään suhteellisen pian ja sitten saavut paikalle puolitoista vuotta myöhemmin, voi ystäväsi olla suhteellisen ärtynyt, Pittin hahmo sanaili uutiskanava CNN:n mukaan.

CNN:n mukaan Faucilta kysyttiin haastattelussa aiemmin tässä kuussa, kenen hän toivoisi esittävän itseään Saturday Night Livessä. Esillä olivat esimerkiksi Pittin ja Ben Stillerin nimet.

– Brad Pitt, tietysti, Fauci naurahti vastaukseksi.

Todellisuudessa Fauci on usein nähty presidentti Trumpin rinnalla tämän päivittäisissä tiedotustilaisuuksissa kertomassa koronaviruksesta ja sen leviämisestä tieteellisestä näkökulmasta.

Koronavirukseen liittyvien eristystoimien takia jakson näyttelijät esittivät osuutensa kodeistaan.

STT