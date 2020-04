Britannian hallitus tyrmäsi syytökset Boris Johnsonin lepsuilusta koronakriisissä

Britanniassa pohdittiin sunnuntaina pääministeri Boris Johnsonin tekemisiä ja tekemättä jättämisiä koronaviruspandemian aikana. Parhaillaan koronvirustartunnasta toipumassa oleva Johnson oli hallituslähteiden mukaan ”iloisella mielellä” ja ”ehdottomasti hyvin perillä asioista”, vaikka onkin vielä virallisesti sairauslomalla.

Aina näin ei kuitenkaan ole ollut. Sunday Times -lehden mukaan Johnsonin saamattomuus ja löperö toiminta pahensivat koronavirustilannetta maassa ja saattoivat aiheuttaa tuhansia ylimääräisiä kuolemantapauksia.

Lehden mukaan Johnson jätti väliin useita koronavirusta käsitteleviä kriisiryhmä Cobran kokouksia, sivuutti varoitukset pandemian leviämisestä ja suojavarusteiden riittämättömyydestä ja keskittyi kriisin alkuvaiheessa yksityiselämäänsä ja pitkien viikonloppujen viettoon maalla.

Kabinettiministeri Michael Gove tyrmäsi lehden väitteet absurdeina.

– On groteskia väittää pääministerin jättäneen kokouksia väliin. Hallituksella on erilaisia kokouksia: joitain johtaa terveysministeri, toisia muut ministerit. Pääministeri teki kaikki tärkeät päätökset. Kukaan ei voi väittää, ettei pääministeri olisi pannut sydäntään ja sieluaan koronavirustaisteluun, Gove vuodatti.

Britanniassa kerrottiin sunnuntaina yhteensä 596 ihmisen kuolleen vuorokaudessa maan sairaaloissa uuden koronviruksen seurauksena.

Espanjan luvuissa toivoa paremmasta

Espanjassa rekisteröitiin sunnuntaina pitkästä aikaa alle 500 koronaviruskuolemaa vuorokaudessa. Määrä laski huomattavasti lauantain luvusta, joka oli 565.

– Nämä numerot antavat meille toivoa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun olemme jääneet alle viidensadan sen jälkeen kun luvut alkoivat nousta, sanoi terveysministeriön edustaja Fernando Simon.

Simon muistutti kuitenkin, että osasyynä alhaiseen lukuun voi olla se, että viikonloppuna kuolemat päätyvät arkea hitaammin tilastoihin. Viikonlopun pudotusta on usein seurannut uusi nousu luvuissa.

Espanjassa on kuollut uuden koronaviruksen seurauksena jo liki 20 500 ihmistä, mikä on kolmanneksi eniten maailmassa Yhdysvaltojen ja Italian jälkeen.

Italia puolestaan kertoi eristävänsä noin 180 Eurooppaan pyrkinyttä siirtolaista lautalle Sisilian rannikolle. Siirtolaiset on määrä testata ja siirtää kahden viikon karanteenin jälkeen toisiin EU-maihin, kertovat italialaismediat.

Italia ei ole päästänyt Välimereltä pelastettuja siirtolaisia maihin koronavirusepidemian aikana, koska katsoo, ettei se ole epidemian aikana turvallista.

Norja purkaa rajoituksia

Norja alkaa maanantaina purkaa koronaviruksen hillitsemiseksi määrättyjä rajoituksia. Muun muassa päiväkodit saavat avata taas ovensa.

Lisäksi norjalaiset saavat maanantaista lähtien luvan lähteä taas vapaa-ajan asunnoilleen. Alakoulut avataan seuraavana maanantaina. Samalla myös kampaamot, kosmetologit ja vastaavat palvelut saavat avata ovensa.

Monet norjalaiset kuitenkin epäilevät, että rajoituksia höllennetään liian varhain. Uutissivusto ABC Nyheterin kyselyssä yli puolet eli 54 prosenttia vastaajista kertoi pelkäävänsä, että rajoitusten purkaminen saa tartuntojen määrän uuteen kasvuun.

Terveyspsykologian emeritusprofessori Arne Holte piti ihmisten huolia luonnollisina.

– Luottamus ei riitä, meidän pitää myös olla huolissamme. Luottamuksen ja huolen yhdistelmä saa meidät noudattamaan järkeviä ohjeita, Holte sanoi.

_______________________________

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/helse/2020/04/19/195671005/over-halvparten-av-nordmenn-frykter-det-er-for-tidlig-a-slippe-opp-pa-coronatiltak

STT