Britannian pääministeri Johnson sairaalahoitoon koronavirustartuntansa takia – jatkaa edelleen tehtävässään

Britanniassa pääministeri Boris Johnson on siirtynyt sunnuntaina illalla sairaalaan koronavirustartuntansa takia. Pääministerin esikunnan mukaan kyse on varotoimista ja sairaalassa otetaan testejä. Asiasta kertoo muun muassa Guardian.

Johnson, 55, kertoi kymmenen päivää sitten, että hänen koronavirustestinsä oli positiivinen. Sen jälkeen pääministeri vetäytyi eristykseen ja on työskennellyt virka-asunnoltaan.

Pääministerin tiedottajan mukaan Johnsonilla on edelleen ollut sitkeitä oireita ja hän siirtyi sairaalaan lääkärinsä suosituksesta. Yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Johnsonin on määrä olla sairaalassa yli yön.

Guardianin mukaan Johnson jatkaa edelleen tehtävässään.

Viimeksi julkisuudessa torstaina

Uutistoimisto AFP:n mukaan Johnsonin oli määrä palata töihin perjantaina seitsemän päivän kotieristyksen jälkeen. Hänellä oli kuitenkin tuolloin edelleen korkea kuume, joten eristystä päätettiin jatkaa.

BBC:n mukaan Johnson nähtiin viimeksi julkisuudessa torstaina. Hän osallistui tuolloin asunnollaan tapahtumaan, jossa terveydenhuollon työntekijöille osoitetaan kiitoksia ja suosiota taputtamalla.

Myös Johnsonin kumppani, parin ensimmäistä lasta odottava Carrie Symonds on kertonut olleensa sairaana. Hän sanoi olevansa toipumassa.

Britanniassa koronavirustartunta todettiin aiemmin myös terveysministeri Matt Hancockilla. Hän palasi töihin perjantaina viikon kotonaolon jälkeen.

