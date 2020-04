Britannian työväenpuolue saa uuden johtajan

Britanniassa opposition työväenpuolue kertoo tänään, kuka nousee puolueen uudeksi puheenjohtajaksi. Pari kuukautta käynnissä olleen jäsenäänestyksen tulos kerrotaan sähköisesti verkossa koronavirusepidemian takia.

Ennakkosuosikki väistyvän puheenjohtajan Jeremy Corbynin seuraajaksi on kansanedustaja ja työväenpuolueen brexit-varjoministeri Keir Starmer. Hänen lisäkseen kisassa ovat olleet mukana kansanedustajat Rebecca Long-Bailey ja Lisa Nandy.

Toissapäivänä päättyneen jäsenäänestyksen tulos on määrä kertoa hieman ennen kello yhtä iltapäivällä Suomen aikaa. Heti perään lähetetään myös voitonpuhe, jollaisen kaikki kolme ehdokasta ovat nauhoittaneet varmuuden vuoksi jo etukäteen.

Työväenpuolue kärsi pahan tappion ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa joulukuussa Pääministeri Boris Johnsonin hallituksen ja konservatiivipuolueen suosio on noussut sen jälkeen entisestään koronavirusepidemian vaatimien kovien vastatoimien myötä.

Starmer on pitkä uran tehnyt juristi, joka nousi parlamenttiin vasta vuonna 2015. Toisin kuin Corbyn, Starmer vastusti avoimesti Britannian EU-eroa ja kannatti uuden brexit-kansanäänestyksen järjestämistä.

STT

Kuvat: