Britanniassa 13-vuotias kuollut koronavirukseen

Britanniassa koronaviruksen saanut 13-vuotias poika on kuollut, kertovat kansainväliset mediat. Lapsi kuoli Lontoossa King’s Collegen yliopistollisessa sairaalassa maanantaina. Asiasta kerrottiin tiistaina.

13-vuotiaan läheisten mukaan pojalla ei ollut tiedossa olevia perussairauksia. Yleisradioyhtiö BBC kertoo, että kuolemansyytutkija tutkii tapausta.

Pojan uskotaan olevan Britanniassa nuorin koronaviruskriisissä kuollut. Aikaisemmin tiistaina Belgiassa uutisoitiin 12-vuotiaan tytön kuolleen kriisissä.

Lapsilla pienempi todennäköisyys saada vakava tartunta

Pojan perhe kertoo tämän saaneen koronavirustartunnan oireita ja kärsineen hengitysvaikeuksista. Perheen läheinen kertoo, että poika oli laitettu sairaalassa hengityskoneeseen ja saatettu keinotekoiseen koomaan.

– Tiedämme, että lapsilla on pienempi todennäköisyys saada vakava koronatartunta kuin vanhemmilla aikuisilla. Tämä tapaus kuitenkin korostaa, että meidän kaikkien on tehtävä varotoimenpiteitä tartunnan leviämisen vähentämiseksi niin Britanniassa kuin maailmanlaajuisesti, lasten tartuntatauteihin erikoistunut lääkäri Nathalie MacDermott King’s Collegen yliopistosta sanoi.

MacDermott kehotti tutkimaan kuolemantapauksia niiden ryhmien ulkopuolelta, joilla on korkea riski menehtyvä viruksen seurauksena. Hänestä taustalla saattaa olla viitteitä geneettisestä alttiudesta.

Britanniassa kerrottiin tiistaina 381 uudesta koronaviruskuolemasta. Kyseessä on maan korkein päiväluku epidemian aikana. Maassa on kuollut yhteensä lähes 1 800 ihmistä. Maailmanlaajuisesti tartuntoja seuraavan Johns Hopkins -yliopiston mukaan Britanniassa on todettu yli 25 000 tartuntaa.

https://www.bbc.com/news/uk-52114476

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

STT