Britanniassa 449 uutta koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa

Britanniassa on maanantaina julkaistujen tietojen mukaan kuollut 16 509 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Maan terveysministeriön mukaan uusia kuolintapauksia on 449.

Kuolintapausten määrä kääntyi nyt laskuun, mutta luvut saattavat olla maanantaisin alhaisempia, koska viikonlopun vuoksi luvut laahaavat perässä.

Venäjällä yli 4 200 tartuntaa uorokaudessa

Venäjällä uusien koronavirustartuntojen määrä on viranomaisten mukaan lisääntynyt vuorokaudessa 4 268:lla, kertoo venäläismedia. Uutistoimisto Interfaxin mukaan tartuntoja on rekisteröity nyt yli 47 000. Koronaviruskuolemien määräksi ilmoitetaan 405.

Lähes puolet eli noin 2 000 uusista ilmoitetuista tartunnoista on Moskovasta.

Sunnuntaina Venäjällä kerrottiin vuorokauden aikana todetun noin 6 000 uutta koronavirustapausta.

Venäjällä on yli 140 miljoonaa asukasta.

Ruotsissa koronaan kuollut jo 1 580

Ruotsissa on kirjattu vuorokauden kuluessa 40 uutta kuolemantapausta koronaepidemiaan liittyen, kertovat kansanterveysviranomaiset. Viruksen aiheuttaman taudin vaatimien kuolemien kokonaismäärä nousee maassa siten 1 580:een.

Ruotsissa on tähän mennessä kirjattu 156 koronakuolemaa miljoonaa asukasta kohden. Suomessa vastaava suhdeluku on Worldometers-sivuston ylläpitämän tilaston mukaan 17.

Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnellin mukaan kuolemantapausten tilastossa saattaa olla jonkin verran viivettä viikonlopun jälkeen.

Vahvistettuja koronatartuntoja on kirjattu Ruotsissa lähes 14 800.

https://www.interfax.ru/russia/705027

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

STT

Kuvat: