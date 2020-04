Britanniassa jo yli 21 000 kuollut virukseen, Italiassa piispat vaativat lupaa messujen aloittamiseen

Britanniassa on 360 uutta varmistettua koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa. Asiasta kertoi Britannian terveysministeri Matt Hancock. Britanniassa on nyt kuollut koronavirukseen yhteensä 21 092 ihmistä. Se on viidenneksi eniten koko maailmassa.

Koronavirukseen on kuollut eniten ihmisiä Yhdysvalloissa, jossa virus on aiheuttanut yli 55 000 ihmisen kuoleman.

Italiassa lähes 27 000 koronavirukseen kuollutta – virus tappanut yli 150 lääkäriä

Italiassa on vahvistettu 333 uutta koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa. Viranomaisten mukaan virukseen on kuollut yhteensä 26 977 ihmistä. Uusia varmistettuja koronavirustartuntoja on 1 739.

Yli 60 miljoonan asukkaan Italiassa on miljoonaa asukasta kohti kuollut 446 ihmistä. Suomessa vastaava luku on 35.

Italialaisen terveysjärjestön mukaan maassa on kuollut yli 150 lääkäriä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Italiassa halutaan aloittaa messut

Italian katoliset piispat hyökkäsivät maanantaina voimakkaasti maan pääministeriä Giuseppe Contea vastaan, koska tämä ei ole antanut lupaa messujen aloittamiseen lähitulevaisuudessa, vaikka rajoituksia ollaan nyt lieventämässä.

– Emme voi hyväksyä uskonnonvapauden loukkaamista. Miten ihmeessä museoon voi mennä sopivien varotoimien vallitessa, mutta ei messuun, kummasteltiin Italian johtavien piispojen lausunnossa.

Italia alkaa ensi viikosta lähtien vähittäin purkaa koronaviruspandemian vuoksi määrättyjä rajoituksia. Kauppoja avataan vähitellen ja jopa museoiden on määrä avata ovensa 18. toukokuuta.

Pääministeri Conte ja terveysministeri Roberto Speranza päättivät kuitenkin asiantuntijoiden neuvoihin nojautuen, että seurakuntien seniorikansalaisten terveys vaarantuisi liiaksi, jos messut sallittaisiin. Samoin hautajaiset pidetään edelleen pieninä, eikä saattoväkeä saa olla enempää kuin 15 ihmistä.

Espanjan koronakuolemien määrä kasvoi viikonlopun jäljiltä

Espanjassa on rekisteröity vuorokauden aikana 331 uutta koronaviruskuolemaa. Luku nousi edellisestä 43:lla, mutta viikonlopun jälkeiset luvut ovat normaalistikin korkeampia, kun rekisteröimättä jääneitä vainajia tilastoidaan.

Espanjassa on kuollut covid-19-tautiin jo yli 23 500 ihmistä, mikä on kolmanneksi eniten maailmassa Yhdysvaltojen ja Italian jälkeen.

Väkilukuun suhteutettuna Espanjassa on kuollut liki 500 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku on yli 30.

Venäjällä liki 800 kuollutta

Venäjällä on nyt todettu yli 87 000 koronavirustartuntaa. Covid-19-tautiin on kuollut yhteensä 794 ihmistä, kertoo Tass.

Tartuntojen määrä lisääntyi vuorokaudessa noin 6 200:lla, kuolemien määrä vajaalla 50:llä.

Suhteessa väkilukuun koronakuolemia on kirjattu Venäjällä miljoonaa asukasta kohden toistaiseksi vain viisi.

Venäjän koronavirusta koskevia lukuja on yleisesti arvioitu aivan liian pieniksi muun muassa maan riittämättömän testauskapasiteetin vuoksi.

Moskovan kaupungin viranomaisten mukaan kaupungin liikkumisrajoituksia ei tulla lieventämään lähestyvän vapun ja voitonpäivän vuoksi.

Venäjän terveysviranomaisten edustajan mukaan liikkumisrajoituksia tulisi jatkaa vielä ainakin kahdella viikolla toukokuun puoliväliin saakka.

STT

