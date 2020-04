Britanniassa yli 900 koronakuolemaa päivässä, yhteensä yli 7 000 vainajaa

Britanniassa on koronaviruksen seurauksena kirjattu 938 kuolemaa vuorokaudessa. Määrä on korkein epidemian aikana Britanniassa. Kasvua edelliseen korkeimpaan kirjaukseen on 152 kappaletta.

Britanniassa on covid 19 -tautiin kuollut yhteensä jo pitkälti yli 7 000 ihmistä.

New Yorkin koronakuolemien määrä kasvaa edelleen

New Yorkissa on kirjattu 779 koronakuolemaa vuorokauden aikana, mikä on korkein luku epidemian aikana.

Synkistä luvuista huolimatta kuvernööri Andrew Cuomo sanoi epidemian olevan tasoittumassa ja eristystoimien purevan.

Yhdysvalloissa on rekisteröity jo yli 400 000 koronavirustartuntaa, kertoo tilastoa pitävä Johns Hopkins -yliopisto. Kuolleita on yli 13 000.

STT

