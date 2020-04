Brittimedia: Boris Johnson yhä tehohoidossa – pääministerin tila on kuitenkin vakaa ja kuume laskenut

Britannian pääministeri Boris Johnson on tänään kolmatta päivää tehohoidossa koronaviruksen vuoksi.

Apulaisterveysministeri Edward Argar kertoi Sky Newsille, että pääministerin tila on vakaa ja mieliala pirteä. Johnson ei ole joutunut hengityskoneeseen, mutta hänelle on annettu aiemmin lisähappea.

The Times -lehden mukaan Johnsonilla ollut korkea kuume olisi laskenut. Daily Telegraphin mukaan Johnson saa hoitoa yhdeltä maan parhaista keuhkolääkäreistä.

Johnson kertoi positiivisesta koronavirustestistään julkisuuteen 27. maaliskuuta.

STT

