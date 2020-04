Bronxin eläintarhan isoista kissaeläimistä jo kahdeksalla koronavirustartunta

Bronxin eläintarhassa New Yorkissa jo kahdeksalla isolla kissaeläimellä on todettu koronavirustartunta. Asiasta kertoo muun muassa yhdysvaltalainen uutiskanava CNN.

Kolmisen viikkoa sitten eläintarha kertoi, että neljävuotiaalla Nadia-nimisellä malakantiikerillä oli todettu tartunta. Nyt tartunta on todettu lisäksi neljällä muulla tiikerillä sekä kolmella leijonalla, Bronxin eläintarha kertoo tiedotteessa.

Ensimmäisenä testatun Nadia-tiikerin uskotaan saaneen tartunnan eläintenhoitajalta, jolla ei ollut oireita.

Seitsemällä kahdeksasta tartunnan saaneesta eläimestä on todettu esimerkiksi yskää. Eläintarhan mukaan eläimet kuitenkin voivat tavanomaisesti: ne syövät hyvin ja käyttäytyvät normaalisti. Nyt huolehditaan siitä, ettei virus pääse leviämään tarhan muihin kissaeläimiin.

Nadia-tiikerillä virus todettiin nenästä ja nielusta otetuilla näytteillä. Näytteenoton aikana eläin oli nukutettu, eläintarha kertoo. Muiden kissaeläinten tartunnat todettiin ulostenäytteistä.

Bronxin eläintarha on ollut ihmisten keskuudessa rajusti levinneen koronaviruksen vuoksi suljettuna maaliskuun puolivälistä lähtien.

Myös kahdella lemmikkikissalla tartunta

Koronaviruksen on havaittu tarttuneen ihmisestä paitsi eläintarhan isoihin kissaeläimiin myös lemmikkikissoihin. Yhdysvalloissa viranomaiset kertoivat keskiviikkona, että tartunta oli todettu kahdella kissalla New Yorkin osavaltiossa. Kissat eivät elä samalla alueella.

– Molemmilla oli lievä hengitystiesairaus ja molempien odotetaan toipuvan täysin, maatalousministeriön ja Yhdysvaltain tautikeskus CDC:n yhteisessä lausunnossa todettiin.

Yhden kissan omistajalla oli aiemmin todettu koronavirustartunta. Toisen kissan omistajilla tartuntoja ei ollut todettu. Jälkimmäisessä tapauksessa kissan oletetaan saaneen tartunnan joko oireettomalta omistajaperheen jäseneltä tai ulkopuoliselta, tartunnan saaneelta ihmiseltä.

Tätä ennen on ilmennyt muutamia tapauksia, joissa eläin on saanut koronavirustartunnan ihmiseltä. Belgiassa lemmikkikisalla todettiin maaliskuussa koronavirustartunta, samoin kahdella koiralla Hongkongissa. Näiden eläinten uskotaan saaneen tartunnan omistajiltaan.

Etäisyys suojaa myös lemmikkejä

Yhdysvalloissa ei ole todettu mitään viitteitä siitä, että virus olisi siirtynyt eläimistä ihmisiin, viranomaiset painottivat tiedotteessaan.

Kiinan Wuhanista joulukuussa leviämään lähteneen uuden koronaviruksen on arvioitu siirtyneen ihmiseen alun perin eläimestä.

Tautikeskus CDC suosittelee fyysisen etäisyyden pitämistä myös lemmikkien suojelemiseksi tartunnoilta. Kissat tulisi pitää sisällä ja erossa muista eläimistä sekä ihmisistä. Koirat puolestaan tulee pitää ulkoiltaessa hihnassa. Koirapuistojen tapaisia vilkkaita alueita on syytä välttää.

Lisäksi koronavirustartunnan saaneiden ihmisten olisi hyvä pitää etäisyyttä myös omiin lemmikkieläimiinsä.

New York kärsinyt rajusti viruksesta

New Yorkin osavaltio on yksi pahiten koronaviruksesta kärsineistä alueista Yhdysvalloissa.

Maailman koronavirustilannetta seuraavan Worldometer-tilastosivuston mukaan osavaltiossa on todettu yli 262 000 tartuntaa. Yli 20 000 ihmistä on kuollut viruksen seurauksena, heistä yli 15 000 New Yorkin kaupungissa.

Miljoonaa asukasta kohden osavaltiossa on kuollut 1 037 ihmistä. Koko Yhdysvalloissa vastaava luku on 144 kuollutta miljoonaa asukasta kohti. Suomen suhdeluku oli torstaiaamuna 27.

https://edition.cnn.com/us/live-news/us-coronavirus-update-04-22-20/index.html

https://newsroom.wcs.org/News-Releases/articleType/ArticleView/articleId/14084/Update-Bronx-Zoo-Tigers-and-Lions-Recovering-from-COVID-19.aspx

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

STT

