Bronxin eläintarhan tiikerillä todettiin koronavirustartunta – eläimillä vahvistettuja tapauksia vasta muutama koko maailmassa

Bronxin eläintarhan tiikerillä on todettu koronavirustartunta New Yorkissa Yhdysvalloissa. Eläintarha kertoo, että neljävuotiaan Nadia-nimisen malakantiikerin uskotaan saaneen tartunnan eläintenhoitajalta, jolla ei ollut oireita.

Bronxin eläintarhan mukaan Nadian lisäksi myös sen sisarella Azulilla, kahdella eläintarhan amurintiikerillä ja kolmella leijonalla on ilmennyt kuivaa yskää. Myös niiden ruokahalu on heikentynyt.

– Ei tiedetä, kuinka tämä tauti näkyy isoilla kissaeläimillä, koska eri lajit voivat reagoida eri tavoin uusiin tartuntatauteihin. Tarkkailemme niitä kuitenkin tarkasti ja odotamme niiden toipuvan täysin, eläintarhan lausunnossa sanottiin.

Eläintarhassa on otettu käyttöön varotoimia eläintenhoitajille. Bronxin eläintarha on ollut koronaviruspandemian takia suljettuna yleisöltä maaliskuun puolivälistä lähtien.

Eläintarha kertoi toivovansa, että tiikeriä tarkkailemalla voidaan saada uutta tietoa koronaviruksesta. Eläintarha muistutti, että vaikka viruksen arvioidaan siirtyneen alun periin ihmisiin eläimistä Kiinassa, ei eläimistä saatuja tartuntoja uskota sen jälkeen tapahtuneen.

Tätä ennen on ilmennyt muutamia tapauksia, joissa eläin on saanut koronavirustartunnan ihmiseltä. Belgiassa lemmikkikisalla todettiin maaliskuussa koronavirustartunta, samoin kahdella koiralla Hongkongissa. Näiden eläinten uskotaan saaneen tartunnan omistajiltaan.

Yhdysvalloissa Nadia-tiikeri on ensimmäinen vahvistettu covid-19-tapaus eläimellä.

STT

