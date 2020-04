Bronxin eläintarhan tiikerillä todettiin koronavirustartunta

Bronxin eläintarhan tiikerillä on todettu koronavirustartunta New Yorkissa Yhdysvalloissa. Eläintarha kertoo, että neljävuotiaan Nadia-nimisen malakantiikerin uskotaan saaneen tartunnan eläintenhoitajalta, jolla ei ollut oireita.

Bronxin eläintarhan mukaan eläintarhan neljällä tiikerillä ja kolmella leijonalla on kaikilla ilmennyt kuivaa yskää. Myös niiden ruokahalu on heikentynyt. Eläintarha uskoo kuitenkin kissapetojen toipuvan.

Tätä ennen on ilmennyt muutamia tapauksia, joissa eläin on saanut koronavirustartunnan ihmisestä.

Viruksen arvioidaan siirtyneen alun periin ihmisiin eläimistä Kiinassa, mutta eläimistä saatuja tartuntoja ei uskota sen jälkeen tapahtuneen.

STT