CDC:n johtaja: Yhdysvaltain toinen korona-aalto voi olla aiempaa vaikeampi, ei pahempi

Yhdysvalloissa tautikeskus CDC:n johtaja Robert Redfield on täsmentänyt aiempaa lausuntoaan koronaviruksen ennakoidun toisen aallon vaikutuksista, kertoo muun muassa uutiskanava CNN. Redfieldin mukaan toinen aalto voi olla ensimmäistä vaikeampi ja hankalampi.

Aiemmin tällä viikolla Washington Post kirjoitti Redfieldin sanoneen, että toinen aalto voi olla tuhoisampi tai pahempi.

– On tärkeää painottaa, mitä en sanonut. En sanonut, että se (toinen aalto) tulee olemaan pahempi. Sanoin, että siitä tulee vaikeampaa ja mahdollisesti hankalaa, Redfield täsmensi sanomisiaan Valkoisen talon päivittäisessä koronaviruspressissä

Vaikutusten arvioidaan olevan vaikeampia, koska koronaviruksen toisen aallon odotetaan osuvan samaan ajankohtaan ensi talven influenssakauden kanssa. Maan ylikuormittuneen terveydenhuollon kapasiteetti ei välttämättä riitä kahden samanaikaisen viruspiikin hoitamiseen.

Redfield vakuutti lehdistötilaisuudessa, että Yhdysvaltojen julkista terveydenhuoltoa vahvistetaan.

Maailman koronavirustilannetta seuraavan Johns Hopkins -yliopiston mukaan Yhdysvalloissa on varmennettu lähes 840 000 tartuntaa ja viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut yli 46 000 ihmistä. Molemmat luvut ovat korkeimpia maailmassa.

Väkilukuun suhteutettuna Yhdysvalloissa on kuollut koronaviruksen vuoksi 144 ihmistä miljoonaa asukasta kohden, kertoo tilastosivusto Worldometer. Suomessa vastaava luku oli torstaiaamuna 27.

STT

