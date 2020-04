CNN: Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un toipuu vakavasta leikkauksesta

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on suuressa vaarassa leikkauksen jäljiltä, kertovat yhdysvaltalaiset tiedustelulähteet uutiskanava CNN:n mukaan.

CNN:n lähteen mukaan tietoja pidetään luotettavina, mutta tilanteen vakavuutta on vaikea arvioida.

Kimiä ei näkynyt hänen isoisänsä, Pohjois-Korean ensimmäisen johtajan Kim Il-sungin syntymäpäivän juhlinnassa 15. huhtikuuta, vaikka se on Pohjois-Koreassa tärkeä juhlapäivä. Hän ei ole koskaan ennen valtakaudellaan jättänyt merkkipäivää väliin, joten poissaolo herätti spekulaatioita hänen terveydentilastaan. Kim oli nähty muutama päivä ennen tätä hallituksen kokouksessa.

Kimin pidemmät poissaolot julkisuudesta ovat ennenkin herättäneet kysymyksiä hänen terveydestään. Joskus epäilyt ovat osoittautuneet aiheellisiksi, toisinaan eivät.

Etelä-Korean presidentin edustaja sanoi, ettei maa ole havainnut mitään erityistä liikehdintää pohjoisnaapurinsa rajojen sisällä.

Eteläkorealaisen Pohjois-Koreaa seuraavan Daily NK -sivuston tietojen mukaan Kimille tehtiin sydänleikkaus 12. huhtikuuta. Daily NK:n mukaan syynä Kimin sydänvaivoihin olisivat tupakointi, ylipaino ja liiallinen työnteko.

Sivuston mukaan leikkaus olisi suoritettu pääkaupunki Pjongjangissa, ja Kim olisi sittemmin siirretty toipumaan tämän huvilalle. Eteläkorealaislähteet ovat kyseenalaistaneet tietojen luotettavuuden.

Pohjois-Korea on maailman sulkeutunein maa, joten luotettavien tietojen saaminen on tiedusteluorganisaatioillekin vaikeaa.

Koska kaikki valta maassa on keskitetty Kimille, on johtajan terveydentilalla suuri merkitys Pohjois-Korean tulevaisuuden kannalta.

https://edition.cnn.com/2020/04/20/politics/kim-jong-un-north-korea/index.html

STT

