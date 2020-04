Dagens Nyheter: Kokonaiskuolleisuus noussut selvästi Ruotsissa koronaepidemian myötä

Ruotsissa tilastoitu kokonaiskuolleisuus on noussut selvästi koronaepidemian keskellä, kertoo Dagens Nyheter. Esimerkiksi Tukholman alueella kuolleisuuskäyrä osoittaa jyrkästi ylöspäin normaaliin keskivertotilanteeseen verrattuna.

Ruotsin tilastokeskuksen SCB:n mukaan maalis-huhtikuun vaihteessa olleen viikon aikana Tukholman läänissä kuoli 479 ihmistä, mutta pari viikkoa myöhemmin jo 727. Pelkästään Tukholman kunnan alueella nousu on ollut vieläkin jyrkempää.

– Maalis-, huhti- ja toukokuussa kuolleiden määrä yleensä kesän lähestyessä laskee. Nyt se on yhtäkkiä ampaissut korkeuksiin. On aika ilmeistä, että covid-19-tauti vaikuttaa kuolemantapauksiin, sanoo Tomas Johansson tilastokeskuksesta.

– En voi väittää havaitsevani mitään tasoittumista. Pikemminkin on niin, että kuolemantapaukset alkavat lisääntyä nyt myös muilla alueilla, väestötilastotieteilijä Johansson sanoo.

Kuolleisuus on jo lisääntynyt myös koko valtakunnan mittakaavassa. Johanssonin mukaan huhtikuussa Ruotsissa kuolee keskimäärin noin 250 ihmistä päivässä, mutta tämän vuoden huhtikuussa luku on ollut jo useina päivinä yli 350.

– 21. maaliskuuta lähtien kuolemantapauksia on ollut tänä keväänä koko ajan enemmän kuin edeltävien viiden vuoden aikana keskimäärin, Johansson sanoo.

Johanssonin mukaan on hyvin mahdollista, että kuolemia aiheuttavat myös muut sairaudet, joiden takia ei hakeuduta ajoissa hoitoon koronaepidemian ruuhkauttamiin sairaaloihin.

https://www.dn.se/nyheter/kraftigt-okat-antal-avlidna-i-pandemins-spar/

STT

