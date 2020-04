Edmonton Oilersin dynastia päättyi 30 kevättä sitten – Jari Kurri uskoo menestyksen vielä palaavan

Jos on brittijalkapallon Liverpool havitellut 30 vuotta liigamestaruutta, samaan jamaan vaipui myös 1980-luvun NHL-menestysseura Edmonton Oilers. Oilersin edellinen Stanley Cupin voitto tuli pian 30 vuotta sitten.

Oilersin historian kaikkia viittä mestaruutta vuosien 1984-90 aikana juhli kaikkiaan seitsemän pelaajaa, yhtenä heistä suomalaiskiekon ikoni Jari Kurri. Dynastian joutsenlaulu eli loppukeväästä 1990 tullut Stanley Cup on jäänyt Kurrin, 59, mieleen elävästi.

– Vei aikansa, että kesällä 1988 tapahtuneesta Wayne Gretzkyn myynnistä Los Angeles Kingsiin päästiin yli. Meillä oli näytön paikka: oli osoitettava, että pärjäämme ilman Waynea, Kurri muistelee.

– Ja oli se henkilökohtaisestikin näytön paikka. Vaikka itselle ei sitä tarvinnutkaan todistella, niin ehkä muille, että pärjään ilman Gretzkyä. Ja kun se mestaruus tuli, oli se tärkeä ja helpottava voitto. Pääsimme tuosta aiheesta eli Gretzky-kaupasta pois.

Merkkipaalu – melkein historiallinen sellainen

Matka Stanley-pokaaliin 1990 toi Oilersille niin Mark Messierin palkitsemisen liigan parhaana kuin myös Kurrin NHL-runkosarjauran 1 000. pisteen, kautta aikain toisena eurooppalaispelaajana. Edelle ehti 2,5 kuukaudella slovakkisuuruus Peter Stastny, joka toki oli tonniin yltäessään saanut jo Kanadan kansalaisuuden.

– Kun ura oli käynnissä, ei siinä ehtinyt pysähtyä tuollaista miettimään. Mutta olihan se merkkipaalu, jota jälkeenpäin muistella, urallaan lopulta 1 398 NHL-runkosarjapistettä saalistanut Kurri toteaa.

Pudotuspeleissä Oilers nousi avauskierroksella 1-3-tappiolta 4-3-voittoon Winnipegistä, kukisti Gretzkyn Kingsit puhtaasti 4-0 ja otti finaalipaikan 4-2-voitolla Chicagosta.

Loppuotteluissa runkosarjan kärkijoukkue Boston Bruins jäi jalkoihin viidessä pelissä. Kaiken siivitti sarjan avauspeli, jonka ratkaisi kolmannen jatkoerän loppuvaiheissa Petr Klima Kurrin syötöstä. Seuraava peli oli ikimuistoinen sekin.

– Tein 7-2-voitossa tehot 3+2, ja se oli syntymäpäiväni, Kurri myhäilee komeasta 30-vuotispäivästä.

Bruins ei sen jälkeen enää noussut uhkaamaan Oilersin Stanley-juhlaa.

– Meillä oli hyvä joukkue. Mark Messier teki kovasti hommia, nuorisoketju Martin Gelinas-Joe Murphy-Adam Graves pelasi hyvin ja Craig Simpson teki maaleja. Ja maalilla Bill Ranford pelasi unelmapudotuspelit, Kurri kuvaa porukkaa, jossa myös Esa Tikkanen teki tikimäistä työtään ja Reijo Ruotsalainen päätti NHL-uransa mestaruuteen.

Vaikeiden vuosien jälkeen paluu huipulle häämöttää

Noiden juhlien jälkeiset kolme vuosikymmentä ovat jättäneet jääkiekkoaan rakastavat edmontonilaiset tyhjin käsin. Valtameren toisella puolella Liverpoolissa saataneen pitkä putki poikki jahka koronavirus päästää Valioliigan loppuunsa, mutta Edmontonissa odotellaan.

– Vaikeita vuosia on ollut, mutta tulevaisuus näyttää kuitenkin hienolta, Kurri uskoo viitaten Oilersin nykynuorisoon kuten Connor McDavidiin ja Leon Draisatliin.

Tulevaisuus oli ehkä jo käsillä, sillä Oilers oli tällä kaudella murtautunut liigan kärkikymmenikköön. Koronavirus puuttui kuitenkin peliin.

– NHL on antanut kuvaa, että kaikki kivet käännetään ja niin pitkään kuin mahdollista, jotta kausi saataisiin pelatuksi. Mutta eihän siitä kukaan pysty sanomaan, miten käy. Avoimia kysymyksiä on niin paljon, Kurri päättää miettien keskeytettynä olevan kauden kohtaloa.

STT

Kuvat: