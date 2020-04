Eduskunnan valtiovarainvaliokunta: Yritystukien jakoon tehtävä pikaisesti muutoksia

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan mielestä yritysten kriisirahoituksen kriteereiden toimeenpanossa ja rahoituksen jaossa on ilmennyt epäkohtia.

Valiokunta esittää eduskunnalle lausumaa, jonka mukaan eduskunta edellyttää valtioneuvoston valmistelevan pikaisesti muutokset asiaa koskevaan asetukseen ja ohjeistukseen. Tavoitteena on, että koronakriisiin liittyvät yritystuet kohdistuvat oikeudenmukaisesti.

Yritystukien pitäisi valiokunnan mukaan kompensoida pandemiasta aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia, parantaa mahdollisuuksia jatkaa ja kehittää yritystoimintaa sekä edistää työllisyyttä.

Eduskunnan täysistunnon on määrä käsitellä asiaa vielä tänään.

Yrityksille on osoitettu tukea ensimmäisessä ja toisessa lisätalousarviossa yhteensä 1,9 miljardia euroa. Valiokunta pitää esitettyjä lisäyksiä perusteltuina. Kriisirahoituksen kohdentamista, riittävyyttä ja toimivuutta tulee valiokunnan mukaan edelleen seurata.

Hallituksen esitykseen ei sisälly erillistä ravintola-alan tukea. Valiokunta kiirehtii toimenpiteitä ravintolayrittäjien auttamiseksi.

STT

Kuvat: