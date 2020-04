Ei lääkettä lääkäripulaan

Somerolla on eletty vuosia lääkäripulan kanssa, sillä terveyskeskuksen lääkärinvirkoihin ei ole löydetty hakijoita monista yrityksistä huolimatta.

Terveyskeskuksessa on seitsemän lääkärinvirkaa, mutta niistä vakinaisesti täytettynä on tällä hetkellä vain kaksi.

Someron kaupunki on yrittänyt helpottaa lääkäreiden löytymistä monin tavoin. Jokin aika sitten lääkäreiden palkkoihin tehtiin roima korotus. Toimenpide ei lisännyt kiinnostusta.

Viime marraskuussa terveyskeskuksen iltapäivystystä supistettiin. Supistuksen syynä oli pula lääkäreistä, mutta päivystysaikojen pienentämisen toivottiin samalla houkuttelevan virkoihin lääkäreitä. Muutos ei auttanut.

Someron terveyskeskus on pärjännyt pitkään sillä, että harvat virkalääkärit ovat viihtyneet työssään pitkään. Nyt tilanne on kuitenkin radikaalisti muuttunut.

Yksi pitkäaikainen lääkäri jäi eläkkeelle viime syksynä, toinen lähtee eläkkeelle toukokuussa. Vakinaiseen virkaan jää vain yksi lääkäri, joka toimii samalla johtavana lääkärinä.

Terveyskeskusta on auttanut myös se, että pitkäaikaisia sijaisia on ollut suhteellisen hyvin saatavilla. Tämän vuoden aikana tilanne on pahentunut oleellisesti. Terveyskeskus on joutunut ottamaan lääkäreitä parin viikon sijaisjaksoille, kun tekijöitä ei ole ollut.

Päivystyksen muutoksen yhteydessä terveyskeskuksen toimintaa oli määrä muuttaa enemmän lääkärien normaalien vastaanottojen suuntaan. Lääkärivajeen takia tähän ei alkuvuonna päästy. Maaliskuussa taas korona mullisti koko toiminnan.

Lääkäripulasta huolimatta Someron terveyskeskus on pystynyt hoitamaan jopa yllättävän hyvin perusterveydenhuollon tehtävät. Kaupungin erikoissairaanhoidon menot ovat pysyneet kurissa.

Poikkeustila vaatii kuitenkin henkilökunnalta jatkuvaa venymistä, joten hyviä ideoita kaivataan.