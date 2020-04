EKP hyväksyy myös roskalainat vakuutena, luottoluokitusten alennuksilla ei merkitystä

Euroopan keskuspankki on päättänyt, että se hyväksyy myös roskalainaluokkaan heikentyneet velkakirjat vakuudeksi myöntäessään lainoja.

EKP:n hallintoneuvosto sopi, että lainanottajien luottokelpoisuus arvioidaan 7. huhtikuuta vallinneen tilanteen mukaan. Näin tulevat luottoluokituksen alennukset eivät vaikuta valtioiden ja pankkien lainansaantiin. Linjaus on voimassa syyskuuhun 2021.

Koronaviruksen aiheuttama ennennäkemätön isku taloudelle tuo todennäköisesti mukanaan rutkasti luottoluokitusten alennuksia. Asiantuntijoiden mukaan EKP:n päätös on suunniteltu etenkin Italian auttamiseksi, sillä koronaviruksen pahoin runteleman maan joukkolainat saattavat lähiaikoina luisua roskaluokkaan.

