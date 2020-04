”Elämässä on vain yhdet viisikymppiset” – salolainen Solveig Saarinen järjesti poikkeustilan takia syntymäpäiväjuhlat ystävilleen virtuaalisesti

Salolainen Solveig Saarinen pohti mitä tehdä. Edessä olisi hänen 50-vuotissyntymäpäivänsä, ja hän halusi järjestää juhlat. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan vuoksi yli kymmenen hengen kokoontumiset eivät kuitenkaan ole sallittuja, joten perinteisen kaavan mukaiset juhlat eivät tulleet nyt kysymykseen.

Periksiantamaton Saarinen keksi idean. Hän päätti toteuttaa syntymäpäiväjuhlansa virtuaalisesti. Tietotekniseksi avuksi hän palkkasi videotuotantoihin erikoistuneen Salofilmin. Yritys myös kuvasi Saarisen juhlat, jotka pidettiin lauantaina Vaskiolla. Tai siellä oli siis vain itse Saarinen perheensä kanssa. Muut vieraat olivat kotonaan videoyhteyden päässä eri puolilla Suomea, mutta myös Ruotsissa, Virossa ja Venäjällä asti.

– Elämässä on vain yhdet viisikymppiset. Arvostan ja rakastan ystäviäni niin paljon, että päätin järjestää juhlat ja osoittaa kuinka tärkeitä he ovat minulle. Olen kiitollinen, että minulla oli mahdollisuus järjestää juhlat tällä tavoin, Saarinen iloitsee.

Synttärivieraita netin välityksellä puhelin- ja tietokoneyhteyden päässä oli noin 20–50.

– Tarkkaa lukumäärää on vaikea sanoa, kun myös lapsia hääri taustalla monissa paikoissa.

Saarisen kotona olelleelta isolta näytöltä näkyi synttäreihin osallistujilta still- ja videokuvaa.

– Toin paikalle videokamerat ja muut tietotekniset laitteet, joilla välitimme kuvaa muille osallistujille. Synttärisankarin isolla näytöllä näkyi muilta osallistujilta still- tai videokuvaa. Sillä tavoin he pystyivät osallistumaan virtuaalikeskusteluun äänen kanssa tai kirjoittamalla chat-viestin, Salofilmin yrittäjä Kimmo Iirola pohjustaa.

Iirola kävi Saarisen luona testaamassa tietotekniikan toimivuutta jo alkuviikosta.

– Itse toin paikalle kameran lisäksi äänikaluston. Vastaanottajalla riittää tabletti, puhelin tai tietokone. Tarvittaessa kuvaa on mahdollista saada normaalin näytön sijaan vaikka valkokankaalle tai led-seinälle, Iirola kertoo ja sanoo olevansa valmis järjestämään tämänkaltaisia virtuaalitapahtumia myös jatkossa.

Saarinen halusi juhlien järjestämisellä tukea myös muita salolaisyrityksiä Salofilmin lisäksi.

– Kampaus ja meikit olivat Headlinesta, pedikyyri Elegancesta ja kakku Kuiron leipomosta, Saarinen luetteli.

Saarisen synttäreillä nähtiin ja kuultiin myös laulaja sekä saksofonisti.

– Laulaja sekä tekniikka tulivat salolaisesta Ääni ja Mediasta. Saksofonisti oli helsinkiläinen. Enempää henkilöitä ei ollut paikalla, jotta ihmisten lukumäärä jäisi mahdollisimman vähäiseksi.

Saarinen antoi virtuaalisynttäreille osallistuneille myös pukeutumisohjeet.

– Pyysin kaikilta juhlapukeutumista, jotta jokainen pääsee juhlatunnelmaan. Jokaisella oli myös itsellään pientä snäksiä ja juotavaa, jotta pääsimme kilistelemään.

Niin sanotut normaalitkin 50-vuotisjuhlat Saarinen aikoo järjestää, kunhan elämä palaa jälleen normaaliksi.

– Juhlapaikka on varattu Vaskion Pukkilasta. Nekin juhlat kuvataan ja niissä juhlissa katsomme taltiointia virtuaalisynttäreistä, Saarinen suunnittelee.