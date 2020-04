Emma Kimiläinen erottaa koronapilven takaa hopeareunuksen – ”Löytyy innovaatioita tehdä asioita toisella tavalla”

Formulakuljettaja Emma Kimiläisellä on niin tarkka näkö, että hän erottaa synkemmästäkin pilvestä hopeareunuksen. Valoisalle asenteelle on käyttöä keväänä, kun koronapandemia piinaa ihmiskuntaa.

Rata-autoilun naisten formula W Seriesissä toisen kilpailukauden alkua odottavan Kimiläisen pitäisi ajaa testejä toukokuun alussa Espanjassa. On selvää, että kauden aloitus viivästyy. Espanja on yksi maailman eniten koronan kurittamista maista.

W Seriesin kilpailukauden alku lykkääntyy tuonnemmaksi. Ensimmäisen kisaviikonlopun piti olla toukokuun lopussa Pietarissa.

– Sarjassamme uusittu kilpailukalenteri on vasta valmisteilla. Jos nyt saataisiin kalenteri valmiiksi, se menisi kuitenkin uusiksi, koska tilanne elää. On esimerkiksi epävarmaa, voidaanko Yhdysvalloissa ja Meksikossa loppuvuodesta ollenkaan ajaa, Kimiläinen pohtii.

Nyt perhe saa aikaa

Kauemmaksi karkaaviin kisoihin valmistautuminen merkitsee Kimiläiselle ylipitkää harjoituskautta. Asiaa kilpa-auton ohjaimiin radalla kun ei vähään aikaan ole.

Elämänmyönteinen Kimiläinen löytää tilanteesta hyvääkin.

– Löydän melkein kaikesta hyvää. Nyt voin olla perheen kanssa enemmän ja keskittyä harjoittelussa tiettyihin asioihin, syksyllä koulun aloittavan tyttären äiti sanoo.

Fysiikkatreeni luonnistuu hyvin kotona Helsingissä.

– Minulla on kotona systeemit kuntopyörästä vetotankoihin ja vastuskuminauhoihin. En harjoittelussa jää paitsi oikeastaan mistään, kun on ollut hyvä sää liikkua ulkona. Ainoastaan sulkapalloa en ole pääsyt pelaamaan. Valitettavasti.

Uhkasta mahdollisuuksia

Niin aavemainen kummajainen kuin koronapandemia onkin, Kimiläinen näkee uhkan takana mahdollisuuksia.

– Tällaisella maailmantilanteella on uudistava vaikutus. Kun katsoo asioita boksin ulkopuolelta, se tekee hyvää. Kun pakko-olot ja rajoitukset sanelevat, löytyy innovaatioita tehdä asioita toisella tavalla.

Kimiläinen voisi konsultoida optimismiaan koronan pahasti horjuttamassa formula 1 -luokassa. Sen alun perin suunnittelemista 22 MM-kisasta on siirretty tai peruttu peräti yhdeksän, ja kesäkuun lopussa kalenterissa kymmenentenä oleva Ranskan gp:kin on pahasti uhattuna.

– Suurta epävarmuutta on ilmassa, monella F1-tallilla on nyt hankalat ajat. Jää nähtäväksi, miltä formula 1 näyttää tämän jälkeen.

Naisten formulasarja ei taloudellisesti ota vastaan yhtä kovia iskuja kuin tähtitieteellisten rahasummien F1.

– Emme varmaan putoa yhtä korkealta, mutta hankala tilanne tämä on meillekin. Pitää toivoa, etteivät yhteistyökumppanit kuluja karsiessaan aloita meistä.

Bottaksen tallikaveri

Kimiläinen kääntää lajistaan puhuessaan katseen peruutuspeiliin. Ajaminen on hänelle nautinto, kuten oli lapsena kartingissa.

– Meidän perhettämme kartingharrastus lähensi. Nostan hattua vanhemmilleni, että he käyttivät kaiken ajan – ja rahankin – kannustamiseen. Emme tähdänneet alunperin ulkomaille, vaan ajaminen oli vain hauskaa.

Kimiläinen siirtyi ennen pitkää juniorien formulasarjoihin, pohjoismaiden mestaruustasolle 13-vuotiaana, menestystä niittäneenä pian tämän jälkeen Keski-Euroopan kisoihin. Muuan Valtteri Bottas tuli hänelle tutuksi matkan varrella.

– Taisimme kisata 10-vuotiaasta lähtien. Välillä voitin minä, välillä ”Vale”. Yhden kauden ajoimme kartingia tallikavereinakin, Kimiläinen muistelee.

STT

