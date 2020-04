Ennakkosuosikki Keir Starmer korvaa Jeremy Corbynin Britannian työväenpuolueen johdossa – aateloitu Keir on juristina erikoistunut ihmisoikeuksiin

Britanniassa opposition työväenpuolueen puheenjohtajaksi on valittu Keir Starmer. Kansanedustaja ja brexit-varjoministerin pestiä hoitanut Starmer oli ennakkosuosikki väistyvän puheenjohtajan Jeremy Corbynin seuraajaksi.

Kuukausia käynnissä olleen jäsenäänestyksen tulos kerrottiin sähköisesti verkossa koronavirusepidemian takia. Heti perään lähetettiin myös Starmerin voitonpuhe. Kaikki ehdokkaat olivat varmuuden vuoksi nauhoittaneet voitonpuheen etukäteen.

Starmerin lisäksi kisassa olivat mukana kansanedustajat Rebecca Long-Bailey ja Lisa Nandy.

Pitkä ura juristina

Vuonna 2014 aateloitu sir Keir on pitkän uran tehnyt juristi, joka on erikoistunut erityisesti ihmisoikeuksiin. Hän kannattaa kansainvälistä yhteistyötä ja vähemmistöjen oikeuksia.

– Juristina uraani on määrittänyt yksi asia: intohimoinen taistelu epäoikeudenmukaisuutta vastaan, Starmer on sanonut.

Keskiluokkaisen mielikuvan karistamiseksi hän on muistuttanut tulevansa työväenluokkaisesta taustasta. Starmerin isä työskenteli tehtaassa ja äiti oli sairaanhoitaja.

Politiikassa Starmer on uusi tulokas, sillä hän nousi parlamenttiin vasta vuonna 2015.

Työväenpuolue kärsi pahan tappion ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa joulukuussa. Merkittävänä syynä pidettiin Corbynin linjaa, jossa hän ei ottanut selkeää kantaa brexitin puolesta tai sitä vastaan.

STT

Kuvat: