Ensin luvassa meriromaani, sitten proosarunoelma – Juha Ruusuvuori paneutuu seuraavaksi sukunsa vaiheisiin

Tilallisia, kauppiaita, kievarinpitäjiä, limonaditehtailijoita ja leipureita. Mäkitupalaisia, muonamiehiä, pehtoreita, rautatieläisiä.

Näitä kaikkia ja paljon muita löytyy Juha Ruusuvuoren suvusta, ja heidän vaiheisiinsa taalintehtaalainen kirjailija aikoo seuraavaksi paneutua. Tavoitteena hänellä on kirjoittaa 1700-luvulta nykyaikaan kurottava proosarunoelma, jossa seurataan matrilineaarisesti Ruusuvuoren äidin sukua äidiltä äidille kulkevassa ketjussa ja vastaavasti patrilineaarisesti samaan tapaan isän puolen sukua.

Ruusuvuori kertoo olleensa jo pikkupojasta lähtien kiinnostunut sukunsa tarinoista.

– Minulla oli sekä äidin että isän puolelta sukulaiset, joista toinen oli kerännyt tietoja päähänsä, toinen kirjallisia dokumentteja. Kuuntelemani vanhojen tätien jutut olivat kauhean mielenkiintoisia: joku kertoi kuin eilisestä päivästä siitä, miten ryssän kasakat tulivat Alavudelle vuonna 1915. Olin aivan huuli pyöreänä.

Ruusuvuori itse on syntynyt Oulussa, mutta hänen juurensa juontavat äidin kautta Etelä-Pohjanmaalle ja isän kautta Helsinkiin.

– Minua on jo kymmeniä vuosia kiinnostanut, miten oman sukuni vaiheet nivoutuvat Suomen vaiheisiin. Olen kerännyt materiaalia ja miettinyt, tekisinkö vanhoilla päivillä sukututkimusta. Mieleeni tuli, että miksi en hyödyntäisi materiaalia itse. Kirjailijahan varastaa kaiken, mitä ei ole pultattu seinään kiinni ja itseltään on helppo varastaa, hän naurahtaa.

Ruusuvuorta kiinnostaa myös kytkös nykyhetkeen, pandemiaan. Yhtä lailla koronaviruksen ajasta voi tulla historiaan jäävä käännekohta sotien tapaan – aika, jota muistellaan tulevielle sukupolville.

– Kukaan ei ole saari. Jokaisen sukupolven elämässä on tärkeitä asioita, jotka vaikuttavat sen ajatteluun. Nyt eletään sellaista aikaa, jos tämä tästä vielä pahenee.

Proosarunoelman muotoa Ruusuvuori kokeilee itsensä haastamisen vuoksi. Hän on kirjoittanut monipuolisesti tekstejä romaaneista kuunnelmiin, näytelmistä sarjakuviin.

– Kirjailijan on pidettävä yllä mielenkiintoa omaa duunia kohtaan. Että ei tee samanlaista makkaranpylsyä joka kerran.

Varsinaista sukututkimusta Ruusuvuori ei ole harrastanut. Hän on tutkaillut kirkonkirjoja, mutta pitkällinen paneutuminen käsinkirjoitettuihin merkintöihin ei ole häntä ainakaan vielä koukuttanut.

Kirjailija muistuttaa, että tavallisten ihmisten arjesta kirkonkirjat myös kertovat niukasti. Tarinaa varten on käytettävä mielikuvitusta ja tehtävä taustatyötä aikakausien arjesta.

– Jos esi-isä ei ole aatelinen tai roisto, mitään mikrohistoriaa ei löydy. En myöskään ole kirjailijana sellainen, että tekisin dokumenttipohjaista kirjallisuutta. 150 vuotta sitten eläneitä ihmisiä ei saa kiinni, ja jos jotain toisen tai kolmannen käden tietoa on, sitä voi olla kaunisteltu.

Ruusuvuori sai proosarunoelmaa varten juuri Koneen säätiöltä runsaan 10 000 euron apurahan, johon kuuluu osallistuminen aivan uudentyyppiseen kotiresidenssiin. Säätiö on jakanut kaikki apurahan saajat ryhmiin, joiden on tarkoitus vaihtaa viikoittain kahden tunnin ajan kuulumisia ja näkemyksiä töidensä etenemisestä.

Ruusuvuoren ryhmään kuuluu 14 eri alojen tekijää tanssitaiteilijasta japanin kielen kääntäjään. Kokoontumisia on toistaiseksi ehtinyt olla yksi, jossa keskityttiin esittelyihin.

– Koossa on tavallaan tukiryhmä auttamaan oman työn suunnittelua, jos sellaista haluaa. Luulen, että ryhmä on hyvä ideoiden pallotteluun.

Toisaalta yksin työtään tekevälle kirjoittajalle ajatus jakamisesta tuntuu myös oudolta. Hän ei voisi ajatella lukevansa valmista tekstiä ääneen netissä vieraille kuulijoille ja jääävänsä odottamaan kommentteja.

– Minua kiinnostaa, miten ryhmän nuoret, kolmekymppiset jäsenet kokevat Suomen historian erilaiset käänteet ja mitkä ovat heidän käsityksensä siitä, mitä tässä maassa on tapahtunut. On mielenkiintoista saada aikaan keskustelua ihmisten kanssa, joita en tunne ollenkaan.

Jos koronapandemiaa ei olisi tullut, Ruusuvuorella olisi työn alla aivan toisentyyppinen teksti. Hän on valmistellut useina kesinä meriaiheisen näytelmän Taalintehtaalla toimivalle Rosmoteatterille. Nyt tähtäimessä oli ”pikkuinen murhamysteeri”, mutta se jäänee koronan vuoksi tulevana kesänä väliin.

Koneen säätiön yllätyksenä tullut apurahahaku tuli Ruusuvuorelle tavallaan kuin tarjottimella: hänellä oli vuosikausia muhinut idea ja runsaasti aikaa sen toteuttamiselle.

– Apuraha toimii ikään kuin starttirahana. On myös vapauttavaa, kun hakuehdoissa sanotaan suoraan, ettei hankkeen kanssa ole kiire, hän sanoo.

Proosarunoelman ilmestymistä Ruusuvuori ei povaa vielä ainakaan ensi vuodelle. Sen sijaan alkuvuodesta on ilmestymässä perinteinen romaani, jonka tapahtumat sijoittuvat Kemiönsaarelle Jungfrusundissa sijainneen vanhan krouvin ympärille.

Purunpään perinnön käsikirjoitus valmistui kuukausi sitten, ja se on nyt kustannustoimittajalla. Myös Purunpään perintö pohjautuu historiaan, ja sen henkilöhahmoilla on kytköksiä Ruusuvuoren aiempaan kirjalliseen tuotantoon.

– Kirjassa on kaksi päähenkilöä, autistisena pidetty hyvin erikoinen poika ja isä, joka kehittelee hiljaisuuden residenssiä, kun saarelle pitäisi saada lisää matkailuyrityksiä. Toisessa aikatasossa keskiajalla on Itämeren merirosvokuningatar, joka valikoituu elämässään roiston ja soturin tielle.

Kirjailija luonnehtii kirjaa meriromaaniksi, joka kurkottaa maagisen realismin puolelle.

– Myös tässä tulee esille pitkä sukujatkumo. Mehän kaikki olemme sitä, mitä sukumme ovat olleet. Sukuhistoria on meidät tähän pisteeseen tuonut.

Ruusuvuoren edellinen teos Aavikkosutten veli ilmestyi runsas vuosi sitten tammikuussa. Hän kirjoitti sen yhdessä vaimonsa Ulla Ylisirniö-Ruusuvuoren kanssa toiseksi osaksi Pohjois-Suomeen sijoittuvaa Lapponia-jännityskirjasarjaa.

Pariskunnan oli tarkoitus tehdä kirjaan jatkoa, ja seuraavaan osaan heillä oli jo ideoita ja suunnitelmia. Ulla Ylisirniö-Ruusuvuori kuitenkin menehtyi vuosi sitten.

– Kustantajan kanssa pallottelin ajatusta, että tekisin Purunpään perinnön jälkeen jatkoa sarjaan. Koneen säätiön apuraha kuitenkin ratkaisi, mitä seuraavaksi teen.