Epätietoisuus tulevasta kesästä kalvaa salolaisia matkailuyrittäjiä – yrittäjät toivovat, että myynti heräisi eloon viimeistään juhannukseksi eikä peruutuksia enää tulisi

Salolaiset matkailuyrittäjät elävät epätietoisuudessa koronaviruspandemian vuoksi. Tulevaisuuden näkymät ovat yrittäjillä kysymysmerkkien täyttämät, kun poikkeustilan päättymisestä ei ole varmuutta.

– Nämä ovat hurjia juttuja, kun kaikki tulot ovat vaakalaudalla, Särkisalossa toimivan Ylöstalon matkailutilan yrittäjä Anu Saarelainen kuvailee.

Saarelainen vastaa myös ravintola Nixorista, joka joutuu muiden alan toimijoiden kanssa pitämään ovet suljettuna ainakin toukokuun loppuun asti.

– Jos kesän pystyisi herättämään eloon ravintolapuolella edes juhannuksesta eteenpäin, niin sitten selvitään, hän arvelee.

Ylöstalon kevään mökkivarauksista 90 prosenttia on peruuntunut.

– Huhti-toukokuu olisi ollut meille hyvää aikaa kalastussesongin vuoksi. Iso osa asiakkaista on virolaisia ja latvialaisia, jotka eivät pääse rajan yli. Myös Uudeltamaalta ja pääkaupunkiseudulta on paljon asiakkaita, eivätkä hekään pääse nyt tänne.

Kalastajat ovat siirtäneet varauksia ensi syksylle.

– Toivotaan, että tilanne on silloin normalisoitunut ja saa tasapainotettua hiljaista kevättä, Saarelainen toteaa.

Kesän osalta asiakkaita mietityttävät erityisesti hääjärjestelyt.

– Muutamia häävarauksia on jo siirretty seuraavaan kesään, Saarelainen kertoo.

Kesän mökkivarauksista on sen sijaan peruttu tähän mennessä vain muutamia.

– Toisaalta kyselyrintamalla on hiljaista, kun monikaan ei uskalla tehdä varauksia. Yleensä tässä vaiheessa kevättä tehdään viimeiset varaukset kesälle. Muutamia vakituisia asiakkaita meillä on, ja he ovat mahdollisuuksien mukaan pitäneet varauksensa.

Saarelaisella riittää tekemistä poikkeavasta keväästä huolimatta.

– Teen mökkeihin tehosiivouksia, petaan kesäkautta valmiiksi ja suunnittelen markkinointia. Myös yrittäjille suunnatut koronawebinaarit rytmittävät jokaista päivää. Yritän pysyä kärryillä, mitkä ovat tukimahdollisuudet ja miten tästä tilanteesta selvitään käytännössä. Myös toimistotyöhön jää enemmän aikaa, Saarelainen luettelee.

Myös perniöläisen Mathildan Marinan yrittäjä Maria Rantanen kertoo alueella olevan tällä hetkellä hiljaista.

– Nyt näyttää hyvin onnettomalta, kun on tullut hirveästi peruutuksia. Myös kesältä varauksia on jonkin verran peruttu, mutta toivottavasti kesäkuussa saisimme jo avata. Uskon ja toivon, että kotimaiset matkailijat haluavat lähteä liikkeelle monen viikon mökeissä jökötyksen jälkeen, Rantanen kiteyttää.

Muun muassa majoituspalveluita tarjoavan yrityksen varauskalenteri näytti Rantasen mukaan kevään osalta hyvältä.

– Normaalitilanteessa täällä olisi jo täysi pöhinä päällä.

Rantanen näkee, että yrityksen tulevaisuuden toimintaedellytykset ovat huonot, jos tuleva kesä typistyy myynnillisesti paljon tai jää väliin kokonaan.

– Kun olemme kesäpaikka, niin silloin pitäisi pystyä toimiaan. Kesän aukiololla saisimme hieman pelastettua tätä vuotta.

Vaikka rahallisesti poikkeustilanteesta on yrittäjille valtavasti harmia, keksii Rantanen myös yhden positiivisen puolen.

– Lepäilemään ehtii nyt enemmän kuin muuten.

Perniöläisellä Leipyölin tilalla on mahdollisuus paikata esimerkiksi majoituspalveluista tulevia tulonmenetyksiä maataloudella.

– Jos olisimme pelkkien vuokramökkien varassa, tuntuisi tämä tilanne kukkarossa enemmän. Vaikka maatalous on apuna, totta kai se loven tuloihin tekee, kun muu toiminta on nollissa tällä hetkellä, maatalousyrittäjä Antti-Jussi Räsänen sanoo.

Räsäsen mukaan majoitukset on peruttu kevään ja osin kesäkuunkin osalta.

– Ihan hiljaista on. Onneksi vielä juhannuksen ja heinäkuun varaukset ovat säilyneet. Kesällä meillä käy paljon aamiaismajoitusporukkaa, joten siitäkin tulee lovi, jos Suomi pysyy pitkään kiinni.

Yritys olisi saanut osansa myös kesäkuun alussa kalenterissa olleesta lentopallon jättiturnauksesta Power Cupista.

– Nekin varaukset on peruttu. Keväällä olisi ollut myös muutamat juhlat, kokouksia ja koulutuksia. Huhtikuussa melkein joka viikonloppu oli varattu pääsiäinen mukaan luettuna, Räsänen kertoo.