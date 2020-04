Brasilian presidentti Jair Bolsonaro on erottanut maan terveysministeri Luiz Henrique Mandettan koronaviruskiistan takia. Mandetta kertoi potkuistaan torstaina Twitterissä.

Mandetta on nähnyt eristäytymisen olennaisena taistelussa koronaviruksen leviämistä vastaan. Bolsonarosta se olisi liioittelua.

210 miljoonan asukkaan Brasiliassa on vahvistettu yli 30 000 koronavirustartuntaa. Yli 2 000 ihmistä on tiettävästi kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin.

STT

