Espanjassa rajoituksiin höllennyksiä – metroasemilla poliisit jakavat matkustajille suojamaskeja

Espanjassa on hieman löysätty rajoituksia tästä päivästä lähtien. Niinpä esimerkiksi tehtaissa työskentelevät ja sellaiset, jotka eivät voi tehdä etätöitä ovat saaneet palata työpaikoille. Kaikkien on kuitenkin noudatettava tiukkoja turvaohjeita, kertoo BBC.

Madridissa metro-, linja-auto- ja rautatieasemilla poliisit ja Punaisen Ristin vapaaehtoiset jakavat matkustajille kasvosuojaimia. Kuitenkin myös ruuhka-aikaan pääkaupungissa julkinen liikenne oli paljon normaalia vähäisempää.

Madridin Atochan asemalla suojaimia ojennettiin ihmisille käsivarren mitan päästä, jotta vältyttäisiin liian läheisiltä kontakteilta.

– On suurenmoista, että hallitus tekee näin, koska kasvosuojaimia ei joko löydy kaupasta tai ne ovat hyvin kalliita, sanoi sairaanhoitaja Brenda Palacios, joka otti kaksi suojainta.

– Minulla on yksi kasvosuojain töissä, jota en voi ottaa mukanani kotiin, joten olen jättänyt sen työpaikalle, hän jatkoi.

Myös toimistotyöntekijä Jose Antonio Cruces piti kasvomaskien jakamista hienona asiana.

– Monilla ihmisillä (julkisissa liikennevälineissä) ei ole maskeja tai käsineitä, hän sanoi.

Kuolemien määrä laski eilisestä

Espanjassa vuorokauden aikana koronaviruksen takia kuolleiden määrä on laskenut eiliseen lukuun verrattuna. Maassa raportoitiin viime vuorokauden aikana yhteensä 517 koronaviruskuolemaa.

Eilen kuolemien määrä nousi edellispäiviin verrattuna ja oli 619. Sitä ennen määrä oli laskenut kolme päivää peräkkäin. Lauantaina kerrottiin 510 koronakuolemasta, mikä oli alin määrä lähes kolmeen viikkoon.

Kaikkiaan korona on nyt vaatinut Espanjassa lähes 17 500 ihmisen hengen.

Uusia tartuntoja todettiin viime vuorokauden aikana noin 3 800, lähes tuhat vähemmän kuin mistä eilen kerrottiin. Pääsiäispyhien takia jotkut ovat tosin epäilleet, että koronatilastoinnissa saattaa olla viiveitä.

Piikki kuolinluvuissa koettiin kuun alussa, jolloin yhdessä vuorokaudessa tilastoitiin 961 koronaviruksen takia kuollutta.

Italiassa kerrottiin myös eilen alhaisimmista kuolinluvuista kolmeen viikkoon. Italia julkaisee tuoreimmat tiedot tänään illalla, jolloin nähdään, jatkuuko kuolemantapausten väheneminen.

Macron puhuu kansalle illalla

Ranskassa, Saksassa ja Britanniassa odotetaan päätöksiä siitä, miten koronaviruksen vastaisessa taistelussa edetään. Ranskan presidentti Emmanuel Macron pitää tänään illalla televisioidun puheen, jossa hänen odotetaan kertovan muun muassa koronatestauksen tilanteesta.

Saksassa puolestaan liittokansleri Angela Merkelin ja osavaltioiden johtajien on määrä saada tänään Saksan kansallisen tiedeakatemian arvio koronatilanteesta. Merkelin mukaan tutkijoiden suositukset vaikuttavat suuresti siihen, voidaanko joitain rajoituksia ryhtyä purkamaan. Tiistaina Merkel keskustelee Saksan jatkosuunnitelmista hallituksen kanssa ja keskiviikkona osavaltioiden johdon kanssa.

Britannian hallituksen on määrä arvioida torstaihin mennessä, voidaanko tämänhetkisiä rajoituksia lieventää. Koronaviruksesta toipuvaa pääministeri Boris Johnsonia tuuraava ulkoministeri Dominic Raab sanoi viime viikolla, ettei esimerkiksi ihmisten liikkumisrajoituksiin voida puuttua ennen kuin koronaepidemian huippu on saavutettu Britanniassa.

Tanskassa palataan kouluun

Tanskassa alle 12-vuotiaiden lasten on määrä palata kouluihin ja lastentarhoihin keskiviikkona. Maan hallitus katsoo, että koronaviruksen leviäminen on hallinnassa ja talous pitää saada uudestaan käyntiin.

– On tärkeää, ettemme pidä Tanskaa suljettuna pidempään kuin on pakko. Mutta jos avaamme maamme liian nopeasti, vaarana on, että tartunnat lisääntyvät liian nopeasti ja joudumme uusiin sulkuihin, pääministeri Mette Frederiksen sanoi viime viikolla.

Itävallassa osa koronaviruksen takia suljetuista kaupoista saa avata ovensa tiistaina. Hallituksen mukaan lupa koskee pienempiä kauppoja, suuremmat kaupat pysyvät kiinni ainakin toukokuun alkuun asti. Ravintolat ja hotellit on määrä avata toukokuun puolivälissä.

