Espanjassa edelleen alle 400 koronakuolemaa vuorokaudessa, Saksassa merkkejä viruksen uudesta leviämisestä

Espanjassa on rekisteröity 301 uutta koronaviruskuolemaa vuorokauden aikana, kertovat viranomaiset. Luku laski eilisestä kolmellakymmenellä. Yhteensä maassa on kuollut koronaviruksen seurauksena yli 23 800 ihmistä.

Kyseessä on jo viides perättäinen päivä kun Espanjassa rekisteröidään alle 400 koronakuolema vuorokaudessa. Viranomaiset uskovat nyt, että epidemian huippu oli maassa 2. huhtikuuta, jolloin tilastoitiin 950 kuollutta vuorokaudessa.

– Kehitys kuolleisuusluvuissa on ollut hyvin nopeaa, mikä on hyvä asia, kertoi terveysministeriön edustaja Fernando Simon.

Espanjassa on kuollut covid-19-tautiin kolmanneksi eniten ihmisiä Yhdysvaltojen ja Italian jälkeen. Väkilukuun suhteutettuna kuolleita on 503 miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli eilen 35.

Espanjan pääministerin Pedro Sanchezin odotetaan tänään kertovan, miten Espanja jatkossa lieventää koronarajoituksiaan, jotka ovat olleet voimassa jo toista kuukautta ja joita ei juuri ole höllätty.

Saksan kehitys kääntyi huonompaan suuntaan

Saksassa koronaviruksen leviäminen on kiihtynyt samalla kun maassa pohditaan rajoitusten lieventämistä. Saksan terveydenhuoltolaitoksen RKI:n mukaan tartuttavuusluku, joka parhaimmillaan oli jo 0,7, on nyt noussut lähelle yhtä.

Tämä tarkoittaisi sitä, että jokainen viruksen saanut tartuttaisi yhden ihmisen lisää. Saksan viranomaiset ovat pitäneet erittäin tärkeänä, että luku pysyisi alle yhdessä.

– Vaikka olettaisimme, että luku olisi 1,1, terveydenhuoltomme ja tehohoitomme rajat tulisivat vastaan lokakuussa. Luvulla 1,2 näin kävisi heinäkuussa ja luvulla 1,3 jo kesäkuussa, sanoi liittokansleri Angela Merkel aikaisemmin tässä kuussa.

Myös sairastuneiden kuolleisuus on ollut nousussa. RKI:n mukaan se oli tiistaina 3,8 prosenttia, mikä on edelleen huomattavasti vähemmän kuin monissa naapurimaissa, esimerkiksi Ranskassa.

Saksa on jo purkanut hieman koronarajoituksia, ja muun muassa osan koululaisista on määrä palata takaisin kouluun ensi viikolla. Samoin esimerkiksi autojätti Volkswagen on pikku hiljaa käynnistämässä tehtaitaan uudelleen.

Saksan viranomaisten on määrä ensi viikolla päättää, lievennetäänkö rajoituksia lisää.

Venäjällä eniten tartuntoja sitten epidemian alun

Venäjällä on raportoitu 6 411 uutta koronavirustartuntaa vuorokaudessa, mikä on suurin määrä sitten epidemian alun, kertoo Moscow Times.

Yhteensä tartuntoja on nyt runsaat 93 500.

Viruksen seurauksena on kuollut 867 ihmistä. Väkilukuun suhteutettuna Venäjällä on kuollut viisi ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli eilen 35.

Venäjän raportoimia lukuja pidetään yleisesti aivan liian pieninä muun muassa riittämättömän testaamisen vuoksi.

https://www.themoscowtimes.com/2020/04/28/russias-coronavirus-cases-surpass-90k-in-latest-one-day-record-surge-a69710

STT

