Espanjassa noin 800 uutta koronakuolemaa, luvussa laskua toisena peräkkäisenä päivänä

Espanjassa on todettu viimeisen vuorokauden aikana 809 koronaviruskuolemaa. Kuolemantapausten määrä laski toisena peräkkäisenä päivänä.

Kaikkiaan Espanjassa on kuollut nyt yli 11 700 ihmistä koronan takia. Tartunta on todettu lähes 125 000 ihmisellä. Uusia tartuntoja tuli tietoon vuorokaudessa noin 7 000.

Jo eilen viranomaiset arvioivat, että toivoa paremmasta saattaa olla, koska uusien kuolemien ja tartuntojen määrä näytti laskeneen. Taudista parantuneiden määrä lasketaan kymmenissä tuhansissa.

Torstaina kerrottiin 950 koronakuolemasta ja eilenkin kuolleiden määrä oli yli 900.

STT

Kuvat: