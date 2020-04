Italiassa vuorokautinen koronakuolleiden määrä alhaisin kolmeen viikkoon

Italiassa kerrottiin tänään, että kuluneen vuorokauden aikana 431 ihmistä oli kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Lukumäärä on alhaisin kolmeen viikkoon.

Italiassa koronatautiin on kuollut kaikkiaan liki 19 900 ihmistä eli 329 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Vahvistettuja koronavirustartuntoja maassa on rekisteröity yli 156 300.

Espanjassa vuorokaudessa kuolleiden määrä nousi taas

Espanjassa vuorokauden aikana koronaviruksen takia kuolleiden määrä on noussut eilisestä. Maassa raportoitiin viime vuorokauden aikana yhteensä 619 uutta koronakuolemaa.

Tätä ennen päivittäinen kuolonuhrien määrä laski kolmen päivän ajan. Eilen kerrottiin 510 kuolleesta, mikä oli alin määrä lähes kolmeen viikkoon.

Espanjassa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut nyt lähes 17 000 ihmistä.

Ruotsissa lähes 900 koronakuolemaa

Ruotsissa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut tähän mennessä 899 ihmistä, kertovat maan terveysviranomaiset. Eilisestä kuolleiden määrä on noussut 12:lla.

Vahvistettuja virustartuntoja Ruotsissa on liki 10 500. Määrä on kasvanut eilisestä runsaalla 300:lla.

Terveysviranomaisten mukaan sairastuneiden ja kuolleiden määrissä on pääsiäispyhien takia viivettä, joten on vaikea tehdä johtopäätöksiä nyt esitetyistä luvuista.

Lauantaina uusien kuolemantapausten määräksi ilmoitettiin 17, mikä oli huomattavasti vähemmän kuin perjantaina, jolloin uusia kuolemantapauksia raportoitiin 77.

– Minun on hyvin vaikea uskoa sellaiseen nopeaan laskuun. Valitettavasti mikään ei viittaa siihen, että olisimme menossa siihen suuntaan, sanoo valtionepidemiologi Anders Tegnell.

Vasta ensi viikon alussa voidaan hänen mukaansa yrittää päätellä, millaiselta kehitys oikeasti näyttää.

Pahimmin koronavirus on kohdellut 80-90-vuotiaita, joita kuolleista on 366.

Eniten kuolemantapauksia, 522, on ollut Tukholman alueella.

STT

Kuvat: