Etäopiskelu on joillekin koululaisille paljon helpompaa kuin toisille – lääkkeeksi valmistellaan mahdollisuutta tuki- ja lisäopetukseen kaikille sitä kaipaaville

Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistellaan lisärahoitusta kunnille oppimisen ja oppilaanohjauksen tukeen, jotta etäopetuksessa voimistuvia eroja oppilaiden oppimistuloksissa voidaan tasata normaalioloihin palaamisen jälkeen, kertoo opetusministeri Li Andersson (vas.) STT:lle.

– Se iso huolenaihe liittyy tähän yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon ja siihen, miten tämä (etäopetukseen siirtyminen) vaikuttaa oppilaiden välisiin eroihin, mikä on muutenkin meidän suurin murheenkryynimme suomalaisessa koulutuspolitiikassa, hän sanoo.

Anderssonin mukaan tavoitteena pitäisi olla, että koulutuksen järjestäjät voisivat tarjota tuki- ja lisäopetusta kaikille oppilaille, jotka kokevat tarvitsevansa sitä. Ylimääräinen opetus olisi näin tarjolla joustavasti kaikille ilman, että pohjalle tarvittaisiin esimerkiksi erityisen tuen päätöstä.

Nyt suunnitellulla valtionavustushaulla kunnat siis saavat lisää rahaa opetuksen järjestämiseen, ja ne voivat käyttää sen parhaaksi katsomallaan tavalla esimerkiksi hankkimalla lisää erityisopetusta, oppilaanohjausta tai lisäämällä tuki- ja lisäopetuksen tuntimääriä. Kunnilla on velvollisuus järjestää perusopetus alueensa oppivelvollisille, mutta myös hyvin paljon päätäntävaltaa sen suhteen, miten se käytännössä tehdään.

– Suomessa on ollut tapana minusta on ihan järkevästi, että koulutuksen järjestäjät ja kunnat pystyvät räätälöimään sellaisia ratkaisuja, joille paikallisesti nähdään tarvetta.

Tarkempia tietoja tuen määrästä ja sen konkreettisesta jakamisesta kerrotaan Anderssonin mukaan myöhemmin toukokuun puolella.

Kotiolot erottavat

Etäopiskeluun sopeutumisessa vaikuttaa paljon se, millaista tukea kukin koululainen siihen kotonaan saa.

– Kun etäopetukseen siirryttiin, kyllähän tiedossa oli, että on eroja, jotka johtuvat oppilaiden kotioloista. Kaikilla vanhemmilla ei ole samantyyppisiä voimavaroja ja mahdollisuuksia tukea lapsiaan siinä opiskelussa ja oppimisessa.

Eroja on myös koulujen ja kuntien välillä. Jotkut opettajat pitävät yhteyttä oppilaisiinsa esimerkiksi videoneuvotteluohjelmistojen välityksellä, mutta joissain kunnissa etäopetusta on toteutettu enemmän Wilma-verkkoalustan kautta tulevina tehtävinä, joita tehdään itsenäisesti kotona.

Ministeriön taholta muutoksia tämän kevään etäopetuskuvioihin ei Anderssonin mukaan ole juurikaan tulossa. Opetus järjestetään nykyisin järjestelyin ainakin toukokuun 13. päivään asti, ja ministeriössä valmistaudutaan kaiken varalta myös siihen vaihtoehtoon, että lähiopetukseen ei tänä kevätlukukautena palata lainkaan.

Päätös asiasta tehdään Anderssonin mukaan luultavasti huhtikuun loppupuolella, kun päätöksen tekemiseen tarvittavat tiedot tautitilanteesta ja epidemian etenemisestä Suomessa ovat päivittyneet.

STT

