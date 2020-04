Etäoppilaiden eriarvoinen asema huolestuttaa opetusministeriä, hallitus keskustelee huomenna koulujen avaamisesta

Kun hallitus huomenna keskiviikkona kokoontuu Säätytalolle neuvottelemaan mahdollisesta koulujen avaamisesta toukokuussa, on keskustelujen lähtökohtana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tilannekatsaus.

Sen pohjalta hallitus pohtii, onko koulunkäynnin rajoitusten jatkamiselle olemassa edelleen valmiuslain edellyttämiä välttämättömiä perusteita. Jos perusteita rajoitusten jatkamiselle ei ole, lähtee opetus- ja kulttuuriministeriöstä oppilaitoksille ohjeet koulujen avaamisen käytännön järjestelyistä.

– Valmiuslain vaatimus rajoitustoimien välttämättömyydestä on hyvin tiukka. Meidän on noudatettava perustuslakia myös poikkeusoloissa, sanoo opetusministeri Li Andersson (vas.) STT:lle sähköpostihaastattelussa.

”Osaa lapsista ei lainkaan tavoitettu”

Koska päätös mahdollisesta koulujen avaamisesta tehdään terveysviranomaisten suositusten perusteella, Andersson ei lähde ennakoimaan sen sisältöä eikä esimerkiksi sitä, koskisiko koulujen avaaminen vain tiettyjä luokka-asteita.

Kevään aikana kouluissa toteutettu etäopetus on sujunut Anderssonin mukaan pääasiallisesti hyvin, mutta hän on huolissaan siitä, että etäopetus on asettanut oppilaat eriarvoiseen asemaan. Kaikkien oppilaiden kotiympäristö kun ei yhtä hyvin tue etäkoulunkäyntiä.

– Kannan erityistä huolta niistä lapsista ja nuorista, joille koti ei ole turvallinen paikka olla. Tämä pitkä etäopetusjakso on heille erityisen rankka, Andersson kirjoittaa.

Andersson muistuttaa, että osaa lapsista ei ole lainkaan tavoitettu yli kuukauden jatkuneen etäopetusjakson aikana. Hän viittaa Opetusalan Ammattijärjestön OAJ:n kyselyyn, jonka mukaan jopa 70 prosenttia opettajista kertoo, että yksittäisiä oppilaita ei tavoiteta etäopetuksen aikana tai heidän tavoittamisensa on epäsäännöllistä.

– Mikäli koulut pysyisivät koko kevätlukukauden kiinni, osalla lapsista ei syksyllä olisi ollut yhteyttä kouluun viiteen kuukauteen, Andersson laskee.

– On tärkeää, että opettajilla on kaikkien oppilaiden osalta mahdollisuus kartoittaa tilannetta pitkän etäopetusjakson jälkeen ja suunnitella tarvittavia tukitoimia syksylle.

Ratkaisu vasta torstaina?

Anderssonin mukaan koulujen palautuminen normaaliin lähiopetukseen tarkoittaisi myös sitä, että lasten olisi myös syytä palata normaalisti koulunpenkille.

– Tilanteessa, jossa siirryttäisiin koulussa annettavaan lähiopetukseen, ei etäopetusta enää annettaisi. Silloin läsnäoloon ja poissaoloihin pätisivät lähtökohtaisesti samat säännöt kuin normaalioloissa.

STT:n tietojen mukaan hallitus kokoontuu keskiviikkona loppuiltapäivästä Säätytalolle keskustelemaan koulujen avaamisesta.

Hallitus on tiettävästi varautunut jatkamaan neuvotteluja torstaina aamupäivällä, jos päätöstä ei keskiviikkoillan aikana synny.

Hallituksen on määrä päättää, palataanko kouluissa lähiopetukseen vielä tämän lukukauden aikana. Voimassa olevalla päätöksellä kouluissa on määrä jatkaa etäopetusta 13. toukokuuta asti.

