Etelä-Koreassa hallituspuolue voittoon – äänestysprosentti korkein vuosikymmeniin koronakriisistä huolimatta

Etelä-Koreassa hallitseva demokraattinen puolue on voittanut parlamenttivaalit. Puolue on saanut yli puolet paikoista 300-paikkaisessa parlamentissa.

Äänestysprosentti oli koronakriisistä huolimatta maan korkein vuosikymmeniin. Yli 66 prosenttia äänioikeutetuista osallistui vaaleihin. Äänestyspaikoilla noudatettiin tiukkoja turvatoimia, ja jokaisen äänestäjän kuume mitattiin.

Presidentti Moon Jae-inin puolueen menestykseen on vaikuttanut, miten maa on onnistunut rajoittamaan koronaviruksen leviämistä.

STT